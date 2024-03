Laugna stimmt Bau eines Mobilfunkmasts bei Osterbuch zu

Der Gemeinderat erteilt geschlossen das Einvernehmen. Ein zweiter Mobilfunkmast soll zwischen Laugna und Bocksberg kommen.

Einen Schritt weiter ist die Gemeinde Laugna bei der Errichtung eines Mobilfunkmasts, den die Firma Telefonica in Osterbuch aufstellen will. Was den Handyempfang betrifft, gibt es in der Kommune immer noch weiße Flecken. Bürgermeister Johann Gebele sagt gegenüber unserer Redaktion deutlich: "Der Handyempfang ist in Laugna vielerorts katastrophal." Dies soll sich nun ändern.

Die Bundesnetzagentur habe unterversorgte Gebiete ausgeschrieben. In der Gemeinde Laugna sollen jetzt zwei Mobilfunkmasten aufgestellt werden, einer in der Nähe des Sportplatzes von Osterbuch in Richtung Asbach. Der zweite Mast soll von der Telekom auf dem Gelände der ehemaligen Deponie zwischen Laugna und Bocksberg errichtet werden. Die Anlagen haben jeweils eine Höhe von etwa 32 Metern, teilt der Bürgermeister auf Anfrage mit.

Zwei Standorte in Osterbuch schieden aus technischen Gründen aus

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Laugnaer Rathaus ging es um den Bauantrag des Unternehmens Telefonica. Die Kommune hatte bei Osterbuch drei Standorte für die Errichtung eines Mobilfunkmasts vorgeschlagen. Zwei Standorte schieden aus technischen Gründen aus, informiert Rathauschef Gebele auf Anfrage. Der Standort in der Nähe des Osterbucher Sportplatzes ist etwa 350 Meter vom Ort entfernt.

Proteste gegen die Errichtung von Mobilfunkmasten habe es in Laugna nicht gegeben, erläutert Gebele. Die Beratung über den Bauantrag in der Gemeinderatssitzung brachte am Mittwochabend ein eindeutiges Ergebnis. Wie der Bürgermeister mitteilt, stimmten die Gemeinderäte dem Projekt geschlossen zu und erteilten einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Der Bauantrag geht nun an das Dillinger Landratsamt, das über die Genehmigung des Vorhabens entscheiden wird.

Bürgermeister Gebele: "Theoretisch" könne heuer begonnen werden

Zum Baubeginn selbst wollte sich Gebele nicht äußern. "Ich bin da vorsichtig", sagt der Bürgermeister. "Theoretisch" könne man noch in diesem Jahr mit der Errichtung des Mobilfunkmasts beginnen. Seit etwa einem Jahr befasse sich der Gemeinderat mit dem Thema.

Während das Genehmigungsverfahren für den Mobilfunkmast in Osterbuch vor dem Abschluss steht, ist das Verfahren zum Mobilfunkmast in Laugna noch in den Anfängen. Auch diese zweite Anlage, die von der Telekom errichtet werde, sei für alle anderen Kommunikationsanbieter offen, erklärt der Bürgermeister. Das Verfahren laufe aber getrennt von dem Vorhaben der Firma Telefonica. Die Telekom habe ihren Bauantrag für den Mobilfunkmast zwischen Laugna und Bocksberg noch nicht eingereicht.