Laugna

vor 1 Min.

Planungen für Neubaugebiet in Osterbuch schreiten voran

Plus In dem Ortsteil von Laugna werden 17 Bauplätze im Neubaugebiet "Am Sonnenhang IV" entstehen. Die Vergabe der Grundstücke soll nach einem Punktesystem laufen.

Von Laura Gastl

Laugna investiert viel Geld in das Neubaugebiet "Am Sonnenhang IV", das in Osterbuch entstehen wird. Das wurde im April abermals Thema, als sich der Gemeinderat mit seinem Haushalt befasste. In der jüngsten Sitzung des Gremiums stand der Bebauungsplan der neuen Siedlung mit 17 Bauplätzen erneut auf der Tagesordnung. Damit schreiten die Planungen für das Vorhaben voran. Wie es nun weitergeht.

Eine Mitarbeiterin des Planungsbüros Steinbacher Consult stellte den Ratsmitgliedern im Sitzungssaal einige Stellungnahmen vor, die eingegangen waren. So erkundigte sich etwa die Regierung von Schwaben, ob nicht innerorts die Möglichkeit zur Nachverdichtung bestünde. "Nein", erklärte die Planerin. Es stünden keine Flächen zur Verfügung, die den Wohnbedarf decken könnten, was wiederum das Neubaugebiet erforderlich mache. Daneben empfahl der Fachbereich Städtebau des Landratsamts, die Wandhöhe bei Sattel-, Walm-, Zelt- und Flachdächern auf 6,3 Meter anzupassen und zudem aufgeständerte Sonnenkollektoren zuzulassen. Diese Punkte werden im Bebauungsplan geändert.

