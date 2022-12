Laugna

17:00 Uhr

Seltsame Reaktionen und viele Lacher in Laugna

Plus Die Theatergruppe spielt wieder nach zwei Jahren Zwangspause. 200 Gäste freuen sich über die gelungene Premiere – und über einige Aufreger auf der Bühne.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

Mit den Worten "Schea isch, dass der mea do sen" begrüßte Hermann Rager-Kempter die Zuschauer am Sonntagabend im vollen Saal des Laugnaer Bürgerhauses. Die zweijährige Corona-Pause konnte der Beliebtheit des Laugner Theaters nichts anhaben. Wie eh und je waren die Vorstellungen beim Vorverkauf Anfang November schnell "ausverkauft". Elf an der Zahl mit jeweils 200 Zuschauern, die vom Bürgerhaus-Team bestens versorgt werden. Und der Vorsitzende der Theatergruppe Laugna bedankte sich am ersten Weihnachtsfeiertag abends, nachdem der Vorhang vor der Bühne für die Premiere endlich wieder aufgehen durfte. Vor allem auch bei den Darstellern, die jeder und jede für sich zeigten, mit wie viel Herzblut sie beim Stück "Alois, wo warst du heute Nacht" von Hans Lellis bei der Sache sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen