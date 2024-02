Unbekannter stiehlt in Laugna drei Ferkel

Die Tiere gehören zu einer seltenen Rasse. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum vom Mittwoch, 16.30 Uhr bis zum Donnerstag, 7.45 Uhr, kam es in einem Stall in der Asbachstraße in Laugna zu einem Diebstahl von drei Ferkeln. Der unbekannte Täter drang dabei vermutlich über Nacht in die Außenstallung des Geschädigten ein und entwendete drei Tiere einer seltenen Rasse. Der Beuteschaden wurde mit 360 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizeistation Wertingen unter 08272/99510 zu melden. (AZ)