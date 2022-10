Vom Dialekt, der Heimat und dem Schnupftabak

Plus Der Schnupferclub Laugna veranstaltet einen Heimatabend. Dabei geht es um viel mehr als nur um den Dialekt und die Geselligkeit.

Zwei Jahre war Pause, nun freut sich der Laugnaer Schnupferclub "Ziag nauf"“ auf eine Neuausgabe des Heimatabends am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr im Bürgerhaus. Vorsitzender Manfred Gerblinger sagt: "Dieses Mal haben wir das Motto 'Schwäbisch gschwätzt', das passt zu unserer Mundart." Nicht nur dem Schnupferclub ist es wichtig, die kulturellen Eigenheiten beizubehalten, zu zeigen, was Laugna und die Region ausmacht.