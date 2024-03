Lauingen

Konzert in der Spitalkirche: Talent und Potenzial in Lauingen

Plus Miriam Galonska veranstaltet mit ihren Schülern in der Spitalkirche ein beeindruckendes Konzert. Die jungen Musiker haben feurige Begleitmusiker und überraschen mit ihrem Können.

Von Bernhard Joseph Probst

Miriam Galonska ist eine der rührigsten Sängerinnen im Landkreis Dillingen. Diese Omnipräsenz ist nicht zuletzt auf ihre Tätigkeit im eigenen Gesangsstudio zurückzuführen, in dem sie als Lehrerin eine Vielzahl talentierter Schüler zu fähigen Vokalisten macht. Im Rahmen der Lauinger Münsterkonzerte gab Galonska am Sonntag ihren Schülern nun eine Chance, zu präsentieren, was sie gelernt haben. Eine interessante Querverbindung dabei ist, dass der am Dillinger St. Bonaventura-Gymnasium wirkende Lauinger Kirchenmusiker Michael Finck die Konzertreihe organisiert. Dieser war einst Galonskas Lehrer.

Zur Begleitung stand das Ensemble “Musica fiorente” der Pfarrei St. Martin zur Verfügung, in dem mit Filip Marius - ein anderer am Bona tätiger Lehrer - nebst vielen ehemaligen Schülern der Bildungsanstalt den Gesang untermalt. Austragungsort war ausnahmsweise nicht das namensgebende Münster, sondern die etwas kleinere Spitalkirche am Lauinger Donauufer.

