Auffahrunfall mit 2000 Euro Schaden in Lauterbach

Ein 46-jähriger Mann schafft es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Dann kracht es.

In Lauterbach passierte am Dienstagabend ein Missgeschick auf der Straße, das zwei Autofahrer sicherlich nicht so schnell vergessen werden. Es war gegen 18 Uhr, als eine 57-jährige Frau mit ihrem Auto die Deutschordenstraße entlangfuhr, in Richtung Mertingen. Als sie in der Nähe der Schülestraße unterwegs war, musste sie plötzlich bremsen. Doch der Fahrer hinter ihr, ein 46-jähriger Mann, sah zu spät, dass die Frau vor ihm bremste und konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Das Ergebnis war ein Auffahrunfall, bei dem beide Autos beschädigt wurden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 2000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Weil der Mann hinter dem Steuer die Verkehrsregeln nicht beachtet hatte, muss er ein Verwarngeld zahlen. (AZ)