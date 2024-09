Riesiger Generator für das Wertinger Umspannwerk

Dieser Transport hatte es in sich. In der Nacht auf Mittwoch hat LEW Verteilnetz (LVN) einen neuen 110/20-kV-Transformator auf das Gelände des Umspannwerks Wertingen anliefern lassen. Der riesige Transformator hat eine Leistung von 40 Megavoltampere (MVA) und ist damit nicht nur deutlich leistungsfähiger, sondern auch leiser als das alte Modell, welches er ersetzt. Das teilten die Lechwerke (LEW) nun in einer Presseerklärung mit.

Hintergrund: Das Umspannwerk Wertingen spielt eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung der umliegenden Gemeinden. Denn Transformatoren im Umspannwerk wandeln die elektrische Spannung zwischen den verschiedenen Spannungsebenen (Hoch- und Mittelspannung) um. So stellt LVN die regionale Netzinfrastruktur in Wertingen zukunftssicher für die weiter stark steigende Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien auf.

Der Transformator ist neun Meter lang und vier Meter hoch

Der rund neun Meter lange, drei Meter breite und vier Meter hohe Transformator wiegt etwa 67 Tonnen und wurde per Schwerlasttransport vom Hersteller Siemens aus Dresden angeliefert. Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, legte der Spezialtransport den größten Teil der Strecke in der Nacht zurück, bis er am frühen Mittwochmorgen am Umspannwerksstandort im Osten von Wertingen ankam.

Nach seiner Anlieferung auf das Umspannwerksgelände wurde der Transformator mittels eines Krans auf sein Fundament gesetzt. Nun wird er angeschlossen, getestet und noch im September in Betrieb genommen. Stromkunden merken davon nichts – während der Bauarbeiten ist die Versorgung durch einen weiteren 110/20-kV-Trafo am Umspannwerk gesichert.

Netzinfrastruktur in der Region wird ausgebaut

Um die gesetzlich verankerten klimapolitischen Ziele zu erreichen, muss die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien schnell und stark ansteigen. Damit der erzeugte Strom auch aufgenommen und verteilt werden kann, muss LEW Verteilnetz deshalb die Netzinfrastruktur der Region auf allen Ebenen weiter umfangreich ausbauen. Die LEW-Gruppe stockt deshalb die Investitionen stark auf: In den nächsten fünf Jahren plant die LEW-Gruppe mit Investitionen in Höhe von rund 1,3 Milliarde Euro – der Großteil davon wird in den Ausbau und die Modernisierung des regionalen Stromverteilnetzes fließen. (AZ)