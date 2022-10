Oberthürheim

18:30 Uhr

Mit ihren 50 Milchkühen lebt Franziska Wagner wie auf der Alm

Plus Franziska Wagner betreibt mit ihrem Mann einen Biohof in Oberthürheim. Der BR hat die ehemalige Sennerin begleitet. Am Montag kocht sie in der Landfrauenküche.

Von Birgit Alexandra Hassan

Die Eltern? – Alles andere als Landwirte. Ihr Berufswunsch? – Journalistin. Dann kommt alles anders. Bei einem Schulpraktikum schnuppert die Tübingerin erstmals echte Bauernhofluft. Und der Liebe zu den Tieren und der Natur bleibt sie treu, verbringt mehrere Sommer auf Schweizer Alpen, wird selbst Landwirtin. Heute managt die 38-jährige Franziska Wagner mit ihrem Mann Tobias den Biohof Wagner in Oberthürheim. Anfang des Jahres kam der Bayerische Rundfunk auf sie zu, mit der Anfrage, ob sie bei der Landfrauenküche dabei sein wolle. Erst hatte sie Bedenken, war das jüngste ihrer vier Kinder gerade ein halbes Jahr jung. Doch dann sagte sie zu.

