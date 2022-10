Mit einem Schlag einen Zahn zerstört

Nach Alkoholkonsum kommt es in einer Osterbucher Hütte zu einer Schlägerei zwischen jungen Männern.

Während einer Feier kam es gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag in einer Hütte außerhalb des Laugnaer Ortsteils Osterbuch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 29-Jährigen. Der jüngere Aggressor schlug seinem Kontrahenten ins Gesicht, seinem Gegenüber brach dabei ein Zahn ab. Weiterhin konnten beim Verletzten am Knie noch weitere leichte Verletzungen festgestellt werden. Sämtliche Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Zum genauen Tathergang werden noch Ermittlungen geführt, so die Polizei. (AZ)