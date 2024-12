Musikverein Osterbuch begeistert mit gefühlvollen und fröhlichen Klängen

Festlich geschmückt war der Saal des Bürgerhauses Osterbuch zum traditionellen weihnachtlichen Kaffeekonzert des Musikvereins Osterbuch. Unter der Leitung von Milan Nemec begeisterten die Musiker und Musikerinnen die Gäste.

Unter den zahlreichen Besucher und Besucherinnen konnte Vorsitzender Andreas Tischmacher auch Bürgermeister Johann Gebele, Altbürgermeister Georg Keis sen. und den Ehrenvorsitzenden Alfons Schipf begrüßen, die alle mit ihren Frauen gekommen waren, um das abwechslungsreiche Programm des Musikvereins zu genießen.

Den Auftakt machte der berühmte „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauss, der das Publikum in festliche Stimmung versetzte. Es folgten die gefühlvollen Klänge von „Nessaja“ aus dem Repertoire von Peter Maffay und die fröhliche „Bodensee-Polka“ von Alexander Pfluger, die die Zuhörer zum Schmunzeln brachte.

Icon Vergrößern Dirigent Milan Nemec bot mit seinen Osterbucher Musikern und Musikerinnen gefühlvolle und humorvolle Stücke. Foto: Alfons Schipf Icon Schließen Schließen Dirigent Milan Nemec bot mit seinen Osterbucher Musikern und Musikerinnen gefühlvolle und humorvolle Stücke. Foto: Alfons Schipf

Wie immer führte Michael Rupp souverän durch das Programm, welches eine humorvolle Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Anja Hochstädter, umfasste. Die Weihnachtsgeschichte sorgte für herzliche Lacher und eine besinnliche Atmosphäre.

Osterbucher Jungmusiker trugen ebenfalls zur festlichen Stimmung bei

Die Jungmusiker des Vereins trugen ebenfalls zur festlichen Stimmung bei und spielten bekannte Weihnachtslieder wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, „Jingle Bells“, „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“, „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ und „O du fröhliche“. Diese Darbietungen zeigten das große Talent und die Freude der jungen Musiker am Musizieren.

Die Solisten Marisa und Sebastian Schipf am Tenorhorn begeisterten mit dem Klassiker „Zwei lustige Vagabunden“ von Franz Watz. Darauf folgte der moderne Hit „All I Want for Christmas“ von Mariah Carey. Das Publikum wurde auch mit dem mitreißenden Stück „Viva la Woodstock“ von Johannes Tuschl in den Bann gezogen. Zwei Zugaben rundeten das Konzert gebührend ab. Das Geschwister-Duo Harald und Marisa Schipf sang „Genieß dein Leben jeden Tag“. Zuletzt folgte der Klassiker „Fröhliche Weihnacht überall“, bei dem das Publikum begeistert mitsang.

Konzert des Musikvereins Osterbuch hinterlässt ein warmes Gefühl der Vorfreude

Insgesamt war das weihnachtliche Kaffeekonzert des Musikvereins Osterbuch ein voller Erfolg und hinterließ bei den Besuchern ein warmes Gefühl der Vorfreude auf das bevorstehende Fest. Der Musikverein bewirtete die Gäste mit Kaffee, Glühwein, Tee und leckerem Kuchen.

Anita Neukirchner bedankte sich zum Schluss herzlich bei Vorsitzendem Andreas Tischmacher für seinen unermüdlichen Einsatz für den Musikverein sowie die Jugendarbeit und überreichte ihm, als Zeichen der Anerkennung, ein Geschenk. Die Kombination aus Musik, Geschichte und der festlichen Atmosphäre machte diesen Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein. (AZ)