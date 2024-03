Der Ostermarkt in Pfaffenhofen findet wieder statt

Neben Osterkerzen und Gartendeko wird es noch mehr zu sehen geben. Das Obergeschoss des Zehentstadels wird sich in eine Gastwirtschaft wie in früheren Zeiten verwandeln.

Frühling in Pfaffenhofen! Am Sonntag, 10. März, findet der Ostermarkt des Heimatvereins Unteres Zusamtal im dortigen Zehentstadel statt. Auch in diesem Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf zahlreiche interessante Verkaufsstände freuen. Insgesamt 19 Künstler und Kunsthandwerker bieten ihre Kreationen zum Verkauf an. Der Zehentstadel präsentiert sich wieder als farbenprächtiges und frühlingshaftes Schaufenster. Osterkerzen, Gartendeko, Glasmalerei, Tischwäsche aus altem Leinen, Drechslerarbeiten, schöne Karten, Geschenkverpackungen, Töpferarbeiten, Puppenkleider und noch viel mehr auf Ostern und den Frühling ein. Das Besondere dabei: Fast alle Produkte wurden von den Künstlern und Kunsthandwerkern selbst gebastelt und gestaltet.

Der Veranstalter, der Heimatverein Unteres Zusamtal, nutzt die Gelegenheit, um Sonderausstellungen zu zeigen. Das Obergeschoss des Zehentstadels verwandelt sich in eine Gastwirtschaft wie in früheren Zeiten. Eine Wirtsstube mit Kegelbahn, Schießscheiben, kleine Bierfässer, Krüge und noch viel mehr lassen die Atmosphäre einer alten Dorfwirtschaft wieder aufleben. Von besonderem Reiz ist auch die kleine Ausstellung „Was bin ich?“, in deren Rahmen rätselhafte Objekte aus der heimatkundlichen Sammlung des Vereins die Besucherinnen und Besucher zum Raten einladen. Wie immer gibt es auch in diesem Jahr einen Kuchenverkauf. (AZ)

Info: Der Ostermarkt findet am Sonntag, 10. März, von 10 bis 17 Uhr im Zehentstadel Pfaffenhofen (Sylvesterstr. 17) statt.

