Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in der Nähe von Bliensbach

In der Rieblinger Straße zwischen den beiden Wertinger Ortsteilen Bliensbach und Prettelshofen ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Gegen 14 Uhr hatte ein 63-Jähriger mit seinem Wagen zunächst die Staatsstraße 2033 in östliche Fahrtrichtung befahren. Er verließ die Straße an der Abfahrt zwischen Bliensbach und Prettelshofen. Anschließend wollte er den nachfolgenden Kreuzungsbereich zwischen der Rieblinger Straße und der Alten Landstraße überqueren, um weiter nach Prettelshofen zu fahren.

49-jähriger Autofahrer wird in die Wertinger Klinik gebracht

Hierbei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos eines 49-Jährigen. Die beiden Pkw stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Beide Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Der 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus nach Wertingen gebracht. An den Autos entstand erheblicher Schaden. Nach erster Schätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 18.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Bliensbach und Gottmannshofen mit insgesamt 25 Einsatzkräften unterstützt. Gegen den 63-jährigen Unfallverursacher wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (AZ)