Roggden bekommt schnelle Glasfaser-Anschlüsse

Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net erweitert gemeinsam mit dem regionalen Netzbetreiber miecom-Netzservice und dessen weiterem Kooperationspartner Deutsche Telekom das Glasfasernetz im Wertinger Ortsteil Roggden. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag hat die Stadt mit den ausbauenden Unternehmen nun geschlossen. Durch die Erschließung mit Glasfaserleitungen bis ins Haus oder die einzelnen Wohnungen beziehungsweise Büros profitieren bald rund 220 Haushalte und Gewerbeeinheiten von Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu ein Gigabit pro Sekunde, das entspricht 1.000 Mbit pro Sekunde.

Gemeinsam haben die regionalen Glasfaser-Experten M-net und miecom die Ausschreibung für den weiteren Glasfaserausbau im Ortsteil Roggden und den Weilern Neuschenau und Reutenhof der Stadt Wertingen gewonnen. Nach der offiziellen Vertragsunterzeichnung ist der Grundstein für den Ausbau nun gelegt. Bis Ende 2028 werden rund 190 Privathaushalte und 30 Gewerbeeinheiten im Ausbaugebiet mit zukunftssicheren Glasfaserleitungen erschlossen. Dafür wird die Firma miecom neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von rund acht Kilometer verlegen.

Der Hausanschluss ist für Gebäudeeigentümer im Rahmen des nun vereinbarten Ausbauprojekts kostenlos. Für Eigentümer, die diese Gelegenheit nicht wahrnehmen und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt für einen Anschluss entscheiden, können hingegen erhebliche Kosten für die individuelle Nacherschließung anfallen.

Bei dem sogenannten FTTB/H-Ausbau (Fiber-to-the-Building/Home) wird komplett auf die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern bis in die einzelnen Gebäudekeller oder Wohnungen hinein errichtet. Auf dieser Basis können Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde und künftig sogar noch höhere Geschwindigkeiten bereitgestellt werden.

Die Bauarbeiten für den FTTB/H-Ausbau starten nach derzeitigem Planungsstand Ende 2024 und werden rund vier Jahre in Anspruch nehmen. Bereits 2011 haben miecom und M-net alle Stadtteile von Wertingen mit Glasfaserleitungen bis zu den Kabelverzweigern am Straßenrand erschlossen. Von hier werden die Glasfaserleitungen nun bis in die einzelnen Gebäude weiterverlegt. „Mit dem nun beschlossenen FTTB/H-Ausbau erreichen wir die letzte Ausbaustufe und schaffen die technologische Grundlage für künftig noch schnellere Internetverbindungen“, sagt Tobias Miessl von miecom.

„Mit dem FTTB/H-Ausbau sind die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen in Roggden bestens für die digitale Zukunft gewappnet. Denn im Gegensatz zu allen kupferbasierten Anschlusstechnologien meistert ein reiner Glasfaseranschluss auch langfristig die Anforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft auf uns zukommen“, sagt M-net Regionalmanagerin Silvia Kleinscheck. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier freute sich, dass mit dem neuen Hochgeschwindigkeitsnetz Roggden als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Zukunft gestärkt werde.