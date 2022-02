Unbekannter zerkratzt Auto - der Sachschaden ist beträchtlich

Ein bisher Unbekannter hat in Sontheim ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise - auch in zwei weiteren Fällen.

Ein Unbekannter hat bereits am Donnerstag in der Zeit zwischen 15 und 17.15 Uhr einen Seat Arona rundherum zerkratzt. Das Auto war im Zusamaltheimer Gemeindeteil Sontheim an einem Feldweg in der Nähe eines Waldrands (Straße Am Geiselbach) geparkt. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Hinweise.

In Wertingen wird ein Auto angefahren

Auch in zwei weiteren Fällen sucht die Polizei Zeugen. Ein schwarzer Fiat Punto, der in einer Parklücke vor einem Café in der Wertinger Hauptstraße geparkt war, ist am Montag zwischen 12 und 13.20 Uhr angefahren worden. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Unbekannter beschädigt Plane eines Anhängers

Ein bisher Unbekannter hat in der Zeit vom vergangenen Sonntag, 14. Uhr, bis Montag, 16.15 Uhr, im Pappelweg im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen die Plane eines Anhängers beschädigt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 100 Euro.