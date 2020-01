vor 23 Min.

70 Schläge sind eine solide Basis

Sebastian Heisele startet in Dubai gut und liegt sogar vor Deutschlands Nummer eins

Von Günther Hödl

Sebastian Heisele machte am vergangenen Donnerstag in Dubai da weiter, wo er am Sonntag in Abu Dhabi aufgehört hatte – er spielte sehr gutes Golf. 70 Schläge benötigte der Dillinger bei seiner Auftaktrunde der Dubai Desert Classic auf dem Par-72-Kurs des Emirates Golf Clubs. Dies bedeutete für ihn den geteilten 15. Rang im Feld der 130 Profis, die sich um insgesamt 3,25 Millionen US-Dollar Preisgeld bemühen.

Der 31-Jährige legte mit zwei Birdies auf den ersten neun Löchern los, die er am zehnten Abschlag begann. Auf Bahn sechs, seinem viertletzten Loch des Tages, spielte er sein einziges Bogey (hier fünf statt vier Schläge). Sein vorletztes Loch brachte dann noch ein Birdie – und das insgesamt sehr befriedigende Ergebnis bei ungünstigen Witterungsbedingungen. Es herrschte feuchtwarmes Wetter, der Wind wehte viel Sand über den Platz.

Deutschlands Nummer eins, Martin Kaymer, lag vor der gestrigen zweiten Runde mit einer Par-Runde (72 Schläge) auf Rang 30, Maximilian Kieffer mit 77 Schlägen weiter hinten auf Platz 101.

Der Sieger der Vorwoche in Abu Dhabi, der Engländer Lee Westwood, benötigte sogar 78 Schläge. Es führt ein Belgier: Thomas Pieters (67) vor dem US-Amerikaner David Lipsky (68).

Themen folgen