vor 22 Min.

Big-Point für Wortelstetten in der Gauoberliga

„Falkenhorst“-Schützen können nach Sieg gegen Buttenwiesen im Abstiegskampf durchatmen

Wenn „Frohsinn“ Binswangen an die Stände tritt, wird in aller Regelmäßigkeit die 1000-Ringe-Marke geknackt. So auch beim Auswärtssieg der erfolgreichen Mannschaft in der Gauoberliga in Unterthürheim. 1005 Ringe standen nach dem letzten Schuss zu Buche. Während der Titelverteidiger weiter eine „weiße Weste“ trägt, ziert „Grüner Baum“ Buttenwiesen nach der Niederlage im Ortsduell bei „Falkenhorst“ Wortelstetten punktlos das Tabellenende. Sollte Buttenwiesen absteigen, könnte „ Tirol“ Hettlingen als Spitzenreiter der Gauliga den Platz der Schützenmannschaft aus dem unteren Zusamtal übernehmen. Verlustpunktfrei ist weiterhin das Team von „König Ludwig“ Hirschbach-Possenried in der Gauklasse. Zuletzt gab es einen Erfolg mit sieben Ringen Vorsprung gegen „Jägerblut“ Possenried. Auch „Hallodri“ Laugna, „Tell“ Roggden und „Adlerhorst“ Blankenburg nehmen derzeit Kurs in Richtung Aufstieg.

Bester Einzelschütze war zuletzt Binswangens Christian Bühler mit 148 Ringen, dicht gefolgt von Hettlingens Michael Sinning und Unterhürheims Mathias Reutner, die beide auf je 147 Ringe kamen. Gleich vier Damen konnten mit ihren Resultaten aufhorchen lassen. Am treffsichersten erwies sich Stefanie Mayr von „Falkenhorst“ Wortelstetten mit 146 Ringen. Auf immerhin 145 Ringe kamen Annika Wiedemann (Binswangen) und Nadine Schuster ( Herbertshofen), und 144 Ringe gingen auf das Konto von Elisabeth Fischer von „König Ludwig“ Hirschbach-Possenried. (her)

Hubertus Unterthürheim – Frohsinn Binswangen 982:1005

Unterthürheim: Mathias Reutner 147 Ringe, Alexander Egger 142, Markus Egger 139, Michael Schmid 139, Christoph Gromer 139, Christian Briegel 138, Christoph Egger 138. - Binswangen: Christian Bühler 148 Ringe, Annika Wiedemann 145, Martin Schwarzbart 145, Stefan Eckwert 144, Jürgen Rehm 142, Alexander Lachenmayr 141, Carina Wiedemann 140.

Falkenhorst Wortelstetten – Grüner Baum Buttenwiesen 986:980

Wortelstetten: Stefanie Mayr 146 Ringe, Patrick Koller 145, Florian Koller 141, Sebastian Wörndl 141, Andreas Kotter 140, Alexander Östreicher 137, Johann Östreicher 136. - Buttenwiesen: Bernd Matthiesen 142 Ringe, Markus Rager 141, Michael Fackler 140, Alexander Müller 140, Simon Walz 139, Hubert Wöger 139, Michael Malte 139.

Alpenrose Emersacker – Immergrün Unterschöneberg 982:996

Emersacker: Janina Fischer 142 Ringe, Markus Lauter 141, Anja Thiergärtner 141, Stefan Bauer 140, Christian Knöpfle 140, Bernd Kuchenbaur 140, Sandra Bauer 138. - Unterschöneberg: Tim Leutenmaier 145 Ringe, Claudia Rolle 144, Barbara Scherer 143, Simon Litzel 142, Benedikt Rättig 142, Melanie Rättig 142, Gisela Leutenmaier 138.

Tirol Hettlingen – Hubertus Pfaffenhofen 990:958

Hettlingen: Michael Sinning 147 Ringe, Martin Sinning 144, Albert Gaugler 142, Thomas Mayrböck 141, Martin Mayrböck 140, Bianca Kallenbach 138, Stefan Mayrböck 138. - Pfaffenhofen: Jürgen Mayr 143 Ringe, Rudolf Krach 142, Martin Wenger 142, Gerlinde Stöckinger 135, Markus Redel 134, Daniel Hafke 131, Johanna Mayerle 131.

Eustachius Frauenstetten – Hallodri Wertingen 971:958

Frauenstetten: Josef Wenger 144 Ringe, Andreas Haas 140, Bernhard Österle 139, Maria Haas 138, Andrea Aumiller 138, Ulrich Wenger 137, Tobias Haas 135. - Wertingen: Dietmar Mayer 144 Ringe, Christine Häusler 138, Andreas Mayr 137, Nadine Engelhart 137, Michael Thiel 136, Stefanie Meitinger 133, Patrizia Thiel 133.

König Ludwig Hirschbach-Possenried – Jägerblut Prettelshofen 976:969

Hirschbach-Possenried: Elisabeth Fischer 144 Ringe, Christian Leix 143, Josef Fischer 140, Pauline Vogler 139, Laura Vogler 138, Stefan Sauler 137, Matthias Leix 135. - Prettelshofen: Jessica Knöferl 143 Ringe, Maximilian Eggert 140, Gerhard Eggert 139, Jule Panitz 138, Markus Eggert 137, Magdalena Eggert 136, Richard Knöferl 136.

Diana Zusamaltheim – Edelweiß Meitingen 969:958

Zusamaltheim: Georg Josef Rauch 140 Ringe, Armin Miller 139, Michael Rauch 139, Daniel Reuter 139, Michael Miller 138, Johannes Rauch 138, Sandra Reuter 136. - Meitingen: Julian Schenkenhofer 143 Ringe, Herwig Töltsch 140, Dieter Töltsch 139, Martin Töltsch 138, Ingeborg Spranger 137, Leonhard Mairle 131, Friedrich Eppinger 130.

Tell Ehingen – Lechtal Herbertshofen 978:969

Ehingen: Nadine Schuster 145 Ringe, Melanie Liepert 143, Armin Belli 140, Martin Kuchenbaur 139, Eva Werkmeister 139, Theo Köbinger 136, Peter Jokisch 136. - Herbertshofen: Johannes Schmiedel 142 Ringe, Ute Finkel 140, Roland Schuster 139, Alisa Kratzl 138, Alexander Marx 137, Johannes Gump 137, Wolfgang Wagenknecht 136.

Gemütlichkeit Sontheim – Waldeslust Oberthürheim 941:937

Sontheim: Alina Balletshofer 138 Ringe, Angelina Langenmaier 138, Robert Langenmaier 137, Markus Langenmaier 134, Andreas Miller 132, Hubert Balletshofer 131, Rudolf Klaiber 131. - Oberthürheim: Tobias Wagner 139 Ringe, Andreas Wille 137, Thomas Peikert 135, Ingrid Ganzenmüller 134, Daniel Lappler 134, Georg Fink-Mayr 131, Karl Lappler 127.

Unter Uns Erlingen – Ritterburg Bocksberg 957:947

Erlingen: Robert Kurka 141 Ringe, Rainer Bartos 139, Armin Dötterl 138, Felix Fischer 136, Rebecca Schmidt 135, Reinhold Küchelbacher 134, Jürgen Weber 134. - Bocksberg: Anita Barth 138 Ringe, Josef Langenmair 138, Margit Behringer 137, Sabine Gieß 137, Marion Häußler 136, Franz-Xaver Häußler 132, Karl-Heinz Bieberle 129.D-Klasse

Gemütlichkeit Allmannshofen – Hallodri Laugna 940:949

Allmannshofen: Manuela Abt 139 Ringe, Michael Stiglmeir 137, Ulrike Hilble 136, Jürgen Abt 134, Daniel Hilble 132, Celina Sommer 131, Julia Berchtenbreiter 131. - Laugna: Annika Bartsch 142 Ringe, Stefan Fackler 142, Roland Egger 140, Christine Gebele 135, Thomas Killisperger 131, Manfred Egger 130, Arthur Gebele 129.

Burgschützen Markt – Edelweiß Asbach 929:922

Markt: Wilhelm Jaumann 135 Ringe, Petra Glink 133, Christian Dumler 133, Andrea Demharter 133, Peter Rager 132, Helmut Meister 132, Josef Reiser 131. - Asbach: Gabriele Ludwig 140 Ringe, Thomas Reiner 136, Angelika Ludwig 134, Matthias Bauer 133, Werner Ludwig 128, Franz Glenk 126, Alexander Graber 125.

Tell Roggden – Andreas Hofer Eppishofen 935:929

Roggden: Josef Mayr 142 Ringe, Sonja Mengele 138, Daniel Klaiss 137, Sandra Nitschke 131, Markus Gerstmayr 131, Stefan Gerstmayr 128, Walter Kaim 128. - Eppishofen: Andreas Hegele 145 Ringe, Julia Spaderna 136, Helmut Wiedemann 132, Lisa-Marie Spaderna 130, Jürgen Blank 130, Ulrich Heinle 128, Jürgen Spaderna 128.

Bavaria Baiershofen – Tirol Riedsend 885:880

Baiershofen: Ulrich Schmid 130 Ringe, Katrin Briemle 129, Christina Lechner 128, Christian Fischer 127, Sebastian Bunk 126, Christopher von Thaden 123, Peter Lechner 122. - Riedsend: Dominik Müller 133 Ringe, Christian Pickl 128, Reinhard Langenmair 128, Bernhard Mair 124, Maximilian Thoma 123, Benedikt Edin 123, Michael Langenmair 121.

