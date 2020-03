27.03.2020

Danken und Ehren

Ehrenamtstreff im Kreis Donau

Von Klaus Jais

Im Sportheim des FSV Reimlingen hat ein Ehrenamtstreff des Fußballkreises Donau stattgefunden. Kreisehrenamtsbeauftragter Josef Wiedemann hatte eingeladen. Auch Vertreter aus Landkreis Dillingen waren dabei.

„Unter einer Auszeichnung beziehungsweise Ehrung wird eine Ehrung oder Würdigung verstanden, die eine Person, Gruppe oder Organisation für herausragende Leistungen in einem bestimmten Bereich erhält“, konkretisierte Wiedemann den Begriff „Ehrung“. Die besondere Würdigung der Ehrenamtlichen geschehe entweder durch Ehrungen im Verein, Ehrungen durch den DFB/BFV oder durch ein schlichtes Danke sagen im Verein.

„Mit einer Ehrenordnung wird in Vereinen geregelt, wie deren Mitglieder und Angehörige zu ehren sind. Neben den Ausführungsbestimmungen zur Ehrung von Mitgliedern wird auch die Ernennung von Ehrenmitgliedschaften geregelt, hier insbesondere die Befugnisse und Pflichten von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden“, so Wiedemann zur Ehrenordnung, in der die Voraussetzungen für die Ehrung von Personen geregelt werden.

Gründe für eine leistungsgerechte Ehrung können sein: die Mitarbeit im Vorstand, in einer Abteilung, die Mitarbeit an einem Projekt, die Bereitschaft, sich für kleine Dienste zur Verfügung zu stellen, aber auch sportliche Leistungen. Es gebe aber auch Anlässe für Ehrungen ohne aktuellen Leistungsbezug, wie beispielsweise langjährige Mitgliedschaft, ein Geburtstag oder andere Höhepunkte im Leben.

Als Aktionsbeispiele nannte er einen jährlichen Tag des Ehrenamts im Verein, Vereinskleidung auch für Ehrenamtliche und kostenlose Fortbildungen. Auch die durch den Bayerischen Fußball-Verband möglichen Ehrungen (beispielsweise Verbands-Ehrenzeichen für Jugendbetreuer und für Erwachsene bei Vorliegen einer mindestens 30-jährigen Mitgliedschaft) zeigte er auf. Schließlich sind auch noch Ehrungen durch den DFB (Sonderehrung, Ehrenamtspreis, Fußballhelden), durch den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV), durch den Landkreis/Kommune, durch das Land und den Bund möglich.

Themen folgen