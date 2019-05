00:04 Uhr

Das Ziel ist in Sichtweite

Für Altenmünsters Trainer Goran Boric würde der Klassenerhalt mehr bedeuten als der Aufstieg

35 Punkte hat Aufsteiger SC Altenmünster am drittletzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Nord auf seinem Konto. Eine Ausbeute, die noch nicht zum Klassenerhalt reicht. Der überraschende Heimerfolg des SV Holzkirchen gegen Meister FC Ehekirchen am vergangenen Wochenende erhöht nochmals den Druck auf die Zusamtaler. Aber auch auf den Tabellennachbarn BC Adelzhausen (34 Punkte), der am morgigen Sonntag um 15 Uhr zum Kellerderby am Hennhofer Weg gastiert. Der Verlierer muss weiter zittern, für den Gewinner ist das rettende Ufer greifbar nahe.

Dies weiß man auch beim BC Adelzhausen, dessen Abteilungsleiter Jürgen Dumbs nicht nur wegen der allgemeinen Gemengelage in den hinteren Regionen einen Dreier von seiner Truppe fordert, „wir haben auch noch etwas aus dem Hinspiel gut zu machen“, erinnert Dumbs an die 0:1-Niederlage, bei dem seine Mannschaft über 90 Minuten eine ganz schwache Leistung gezeigt habe.

Der Erfolg des SC Altenmünster in der Vorrunde durch den goldenen Treffer von Dominik Osterhoff war mehr als verdient. Vor allem die Defensive um Sebastian Kaifer und Sergej Scheifel stand damals sicher und hatte Adelzhausens Top-Torjäger Dominik Müller bestens unter Kontrolle. Ihn erneut zu neutralisieren, das könnte morgen der Schlüssel zum Erfolg für die Hausherren werden.

Dies weiß natürlich auch SCA-Trainer Goran Boric, für den übrigens der Klassenerhalt in dieser Saison wesentlich mehr bedeuten würde als der Aufstieg vor einem Jahr. „Ich werde alles dafür tun, damit wir dies auch gemeinsam schaffen“, verspricht der 37-Jährige, der morgen und am nächsten Wochenende in Gersthofen allerdings auf den routinierten Aldin Kahrimanovic verzichten muss. Nach seinem Platzverweis beim 2:0-Erfolg in Aindling wurde der zentrale Mittelfeldspieler für zwei Begegnungen gesperrt.

„Der Ausfall von Aldin ist zwar bitter, aber wir werden das hinbekommen“, ist Boric überzeugt, dass ein SCA-Team auf dem Platz stehen wird, das alles geben wird, um das Punktekonto weiter aufbessern zu können. Mithelfen sollen dabei die in Aindling pausierenden Patrick Pecher und Kapitän Matthias Müller. (her)

