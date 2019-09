vor 58 Min.

Die ersten Punkte sollen her

TV Gundelfingen will zuhause in der Saison ankommen. Wertingen startet verletzungsbedingt mit einer Rumpftruppe

Nach dem missglückten Saisonstart vergangenes Wochenende mit einer Niederlage gegen die HSG Würm-Mitte steht für den TVG nun das erste Spiel vor heimischer Kulisse auf dem Programm. Teilweise neu dieses Jahr sind dabei die Anspielzeiten der Heimspiele. Ein Großteil der Spiele wird am späten Samstagabend ausgetragen, und nicht, wie bisher gewohnt, sonntags.

Kommenden Samstag um 19.30 Uhr gastiert die HSG Dietmannsried/Altusried beim TVG. Ebenso wie die Gärtnerstädter verloren die Oberallgäuer ihr erstes Saisonspiel – dementsprechend motiviert werden die Gäste auftreten, um die ersten Punkte der Saison einzufahren.

Die Mannschaft um das Trainergespann Bleher/Bauer/Hander ist jedoch gewarnt vor der körperlichen Stärke der HSG. Vor zwei Jahren trafen die beiden Teams schon einmal in der Landesliga aufeinander. Damals musste man sich zuhause nach einer hart umkämpften Partie mit einem Tor geschlagen geben.

Die Gundelfinger können auf einen voll besetzten Kader zurückgreifen und möchten vor heimischem Publikum die ersten Zähler für das gesteckte Saisonziel Klassenerhalt klar machen. (MSCH)

Am kommenden Sonntag starten die Wertinger Handball-Herren in die Bezirksligasaison. Mit Julian Hofbaur und Simon Heidbüchel stehen zwei Stützen des Wertinger Teams in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus muss Coach Andreas Seitz am Wochenende verletzungsbedingt auf Basti Bohatsch, berufsbedingt auf Andreas Reitenauer sowie urlaubsbedingt auf Matthias Reitenauer und Pascal Grande verzichten. Mit einer ähnlichen Rumpftruppe bestritt man auch ein Vorbereitungsspiel gegen den höherklassigen SG 1871 Gersthofen und konnte am Schluss als Sieger das Feld verlassen. Das Ergebnis will Seitz nicht zu hoch bewerten, dennoch zeigt es die tolle Moral in der Truppe.

Eine solche Moral wird am Sonntag gegen den Vfl Günzburg II zwingend erforderlich werden, wartet hier eine spielerisch starke Truppe, die sich für die Saison einiges ausrechnet. Anpfiff der Begegnung in der Rebayhalle ist um 15 Uhr. (ANSE)

