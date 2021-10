Auf Altenmünster wartet ein ungleiches Duell

Schlusslicht gastiert beim zu Hause verlustpunktfreien Spitzenreiter

Erster gegen Letzter – wenn der VfL Ecknach in der Fußball-Bezirksliga Nord den SC Altenmünster empfängt (Sonntag, 15 Uhr), dann ist dies ungefähr so, wie wenn in der Bundesliga der FC Bayern auf die SpVgg Fürth trifft. Von so einem Vergleich möchte SCA-Spielertrainer Peter Ferme allerdings nichts wissen. „Wir haben in den letzten zwei Spielen gezeigt, dass wir mithalten können, es hat lediglich etwas das Glück gefehlt, um gegen Aindling und gegen Meitingen mehr als nur einen Punkt zu holen“, blickt der 34-Jährige auf die jüngsten Partien zurück.

An was aber liegt es, dass die Zusamtaler ihr Potenzial selten voll ausschöpfen können und Peter Ferme jede Woche personell vor neue Probleme gestellt wird? „Kommt ein Verletzter oder ein Urlauber zurück, verabschieden sich andere“, lamentiert der Coach. Und damit nicht genug: Beim 2:2 gegen den TSV Meitingen handelte sich zu allem Überfluss Manfred Glenk eine Rote Karte ein, sodass er nun gesperrt nicht zur Verfügung steht. Auch Kapitän Sebastian Kaifer droht wegen Hausbau erstmals in dieser Saison auszufallen. Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Dazu gehören Elias Wüst und Teodorico Crudo. Beide, so Ferme, geben richtig Gas. Sie werden noch einen weiteren Sprung nach vorne machen, ist sich Altenmünsters Trainer sicher.

Dass der morgige Gegner Ecknach durchaus auch verwundbar ist, zeigten die Niederlagen des VfL in Wertingen und zuletzt in Affing. Doch zu Hause ist der Spitzenreiter bisher eine Macht. Sechs Siege aus sechs Spielen bei 19:2-Toren stehen da auf dem Konto der Schützlinge von Spielertrainer Daniel Framberger. Kein Wunder, dass die Ecknacher diese Serie gegen Altenmünster weiter ausbauen wollen. Zumindest auf dem Papier spricht da nichts dagegen. (her)