SC Altenmünster gibt Lebenszeichen

Nach 2:1 gegen FC Mertingen gibt es Hoffnung im Abstiegskampf

Kollektives Durchatmen beim SC Altenmünster. Das Vorrundenfinale gegen den FC Mertingen war für die Gastgeber eine Art Endspiel im Kampf gegen den Abstieg in der Fußball-Bezirksliga Nord. Das Tabellenschlusslicht hielt dem Druck des Gewinnenmüssens stand und darf sich nach dem hart erkämpften 2:1-Erfolg nun wieder Hoffnungen machen, das rettende Ufer mit einer guten Rückrunde doch noch zu erreichen. Die Rote Laterne sind die Zusamtaler nach dem dritten Saisonerfolg schon einmal los.

An den starken Auftritt vor Wochen beim Spitzenreiter VfL Ecknach konnte Altenmünster diesmal freilich nicht anknüpfen. Dafür stand für die Mannschaft von Trainer Peter Ferme einfach zu viel auf dem Spiel. Und sie hatte Glück, dass nach einem Konter Mertingens Stefan Spingler den Ball mit einem Heber knapp über die Querlatte setzte. Dieses Ding war aber der richtige Wachrüttler für den SCA, der nun immer besser kombinierte und mit einem gefühlvollen Schlenzer von Ivan Brekalo zur verdienten 1:0-Führung kam. Vorlagengeber war der junge Maximilian Riendl, der sich nach gut einer halben Stunde mit seinem Treffer zum 2:0 belohnte. Trocken zog der 20-Jährige vom Elfmeterpunkt ab und ließ TSV-Torhüter Alivaras Brazinskas keine Chance. Fast hätte Riendl kurz vor der Pause noch das 3:0 erzielt, als er von Fahad Barakzaie mustergültig freigespielt wurde, den Schuss von der Strafraumgrenze aber etwas zu hoch ansetzte.

Dass die Mertinger bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Treffer erzielt hatten, lag an guten Reaktionen von Altenmünsters Torwart Alexander Schmid, der nach einem flach hereingespielten Freistoß großartig reagierte und den aus fünf Metern weitergeleiteten Ball zur Ecke abwehren konnte. Auch nach gut einer Stunde zeigte Schmid bei einem Schuss von Michael Bauer erneut seine Klasse und wehrte zur Ecke ab. Zu diesem Zeitpunkt stand es allerdings nur noch 2:1, nachdem Stefan Springer in der 52. Minute für Mertingen mit einem Flachschuss ins lange Eck verkürzen konnte. Die Gäste drängten vehement auf den Ausgleich, doch Altenmünsters Zentrum mit Kapitän Sebastian Kaifer und Peter Ferme stand sicher. Die Vorentscheidung vereitelte FCM-Keeper Brazinskas mit einer Glanzparade nach einem Weitschuss von Barkazaie (72.), und auf der Gegenseite verzog Moritz Wagner den Ball und setzte ihn am langen Pfosten vorbei (79.). „Endlich haben wir es geschafft, uns mit drei Punkten zu belohnen“, ließ SCA-Kaptiän Sebastian Kaifer nach dem Schlusspfiff seiner Freude freien Lauf und hofft auf eine weitere Formsteigerung in den kommenden Wochen. (her)

SC Altenmünster: Schmid, Wüst, S. Kaifer, Ferme, Arab, Brekalo, Crudo (83. Saule), Barakzaie, Riendl (87. Haselmeier), Tuksar, Schuster.

FC Mertingen: Brazinskas, Schweihofer (61. Schmid), V. Wagner, Spingler (74. Gaugenrieder), Rotzer, Heckmeier, Hosp, M. Wagner, Mauch, Schroll, Bauer (82. Bestle).

Tore: 1:0 (23.) Brekalo, 2:0 (31.) Riendl, 2:1 (52.) Spingler - Schiedsrichter: Abdullah Carman (TSV Hollenbach) - Zuschauer: 200