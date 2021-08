TSV Wertingen verliert Spiel und zwei Spieler

Turbulente Schlussphase beim 0:1 in Affing

Die zweite unglückliche Niederlage im zweiten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga Nord kassierte der TSV Wertingen mit 0:1 beim FC Affing. Damit stehen die Zusamstädter vorerst als eines von drei Teams ohne Pluspunkt in der Tabelle da.

In der ersten Hälfte verpasste der Gast den Führungstreffer. Und in einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit fing er kurz vor Schluss noch ein Gegentor sowie zwei Platzverweise ein. Bis zu den ersten guten Chancen dauerte es zwar lange, aber die hatten es in sich. Zunächst verfehlte Alexander Wiedemann eine gute Flanke von Mayr knapp, wenige Minuten später scheiterte zunächst der durchlaufende Müller an Affings Keeper Köpper. Und nach Ablage von Christoph Müller schob Manuel Rueß den Ball freistehend am Tor vorbei.

Wie bei der 1:3-Heimniederlage zum Saisonauftakt gegen den TSV Nördlingen II konnte Wertingen in der zweiten Hälfte allerdings nicht mehr diese Qualität an Torchancen erarbeiten. Die einzige Möglichkeit im zweiten Durchgang bot sich Angreifer Lukas Schwarzfischer. Er setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch, scheiterte dann aber am Affinger Keeper.

Affing kam fast die gesamte Partie über kaum zu zwingenden Toraktionen, doch mit der ersten in der 81. Minute ging der Gastgeber in Führung: Wertingen brachte nach einer Ecke den Ball nicht weg und der eingewechselte Nico Kindermann schoss eiskalt zum „Tor des Abends“ ein. Zwei Minuten später kassierte Wertingen den ersten Platzverweis, den man nicht zwingend hätte geben müssen. Markus Weigl und sein Affinger Gegenspieler gingen beide zum Ball, Weigl traf das Leder, aber auch danach ziemlich hart seinen Gegenspieler. Schiedsrichter Fabian Hegener, der ansonsten die Partie gut geleitet hatte, wertete dies als grobes Foulspiel. In der Nachspielzeit musste Andreas Kotter wegen einer Tätlichkeit ebenfalls das Feld verlassen.

TSV Wertingen: Bschorer; Wiedemann, Fischer, Kotter, Schiermoch (84. Gallenmüller), Weigl, Beham, Mayr (71. Fackler), Rueß (88. Rueß), Müller, Schwarzfischer

Tor: 1:0 Kindermann (81.); Rot: Markus Weigl (83./Wertingen), Andreas Kotter (90.+4/Wertingen); SR: Fabian Hegener (SV Zell-Bruck); Zuschauer: 160