Wer es in die „Elf der Woche“ geschafft hat

Genügend Stimmen beim Internet-Voting für drei Kreisklassenspieler aus dem Zusamtal

Erneut fleißig abgestimmt haben die User im Mitmachportal www.fupa-schwaben-net, das in Schwaben von unserer Zeitung betrieben wird, beim Voting für die „Elf der Woche“ in der jeweiligen Spielklasse.

Nicht genügend Stimmen gab es allerdings für Spieler von den drei Bezirksligisten aus der Region. Weder vom TSV Wertingen (0:2 gegen FC Stätzling), noch vom TSV Meitingen (1:1 gegen FC Günzburg) und vom SC Altenmünster (Spielabbruch in Affing wegen starkem Gewitter) stehen Akteure im Auswahlteam. Dafür stellt die SSV Glött für die Elf des Tages in der Kreisliga West gleich vier Spieler: Andreas Schrettle, Franz Bacherle, Raphael Martin und der zweifache Torschütze Jonas Stutzmüller glänzten beim 4:0-Erfolg in Ellzee. Ins Auswahlteam der Kreisliga Nord haben es hingegen nur zwei Akteure von Landkreismannschaften geschafft: Die beiden Schretzheimer Arkadius Maczurek und Matthias Schmid sind die Auserkorenen.

Spitzenreiter SSV Höchstädt stellt für die Elf des Tages in der Kreisklasse Nord II mit dem Trio Sebastian Wanek, Thomas Junginger und Sebastian Letzing die meisten Spieler, gefolgt von der zweiten Mannschaft des TSV Wertingen, von der Moritz Hempel und Bastian Völk vertreten sind. Vom TSV Unterthürheim hat es RoutinierAlexander Lechnerin die Auswahl geschafft.

Sechs Akteure von Teams aus dem Landkreis Dillingen (Tobias Urban/SV Ziertheim), Stephan Siegner/SV Aislingen, Lukas Wickmair, Simon Hummel, Steffen Schießle, Martin Luckschnat/alle SpVgg Bachtal) sowie Martin Behringer (Grün Weiß Baiershofen) und Pascal Schrodi (SSV Neumünster) tauchen im Team der Kreisklasse West II auf und können sich entsprechend freuen.

Beim Blick auf das Auswahlteam der A-Klasse West III sucht man vergeblich einen Akteur von Vereinen aus dem Zusamtal. Da der VfL Zusamaltheim (spielfrei) und der SV Roggden (Spiel verlegt) nicht im Einsatz waren, hätte nur der SV Villenbach Akteure abstellen können. Doch damit wurde es nach der Niederlage beim SC Unterliezheim nichts. In den B-Klassen West III und West IV kamen keine Auswahlteams zustande, da insgesamt zu wenig Stimmen abgegeben wurden.

Dafür wurde in den Nordwest-Gruppen fleißig gevotet. Mit Benedikt Käsmayr und Torjäger Michal Durica stehen zwei Spieler des TSV Welden im Aufgebot der Kreisklasse Nordwest. Ein Klasse tiefer, in der A-Klasse Nordwest, stehen Julian Göddert vom TSV Herbertshofen sowie Fabian Wolf vom Ortsrivalen SV Erlingen im „Nationalteam“ der Woche. (her)