Grün-Weiß Baiershofen braucht neuen Trainer

Bernd Lipp hört nach zwei Jahren zum Saisonende auf

Einen neuen Trainer muss sich der SV Grün-Weiß Baiershofen suchen. Bernd Lipp hört im Sommer beim derzeitigen Tabellenvierten der Fußball-Kreisklasse West 2 auf. „Schade, wir hätten ihn gerne noch ein drittes Jahr behalten“, bedauert Abteilungsleiter Bruno Keller die Entscheidung des 41-Jährigen, der der Meinung sei, mit den Grün-Weißen alles erreicht zu haben. Bis Weihnachten soll die Suche nach einem Nachfolger abgeschlossen sein. Für die Rückrunde wünscht sich Keller, „dass alles so verläuft, wie wir uns das vorstellen“. Soll heißen: nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. An einen Aufstieg denkt man nicht. „So, wie es ist, ist es gut. Von den Gegnern und den Fahrtwegen her gesehen“, sagt Keller. Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es dann auch wieder zu einem Ortsderby gegen Neumünster. (oli)

