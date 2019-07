vor 6 Min.

Jubel beim Team des Gastgebers

F-Junioren des SV Roggden gewinnen eigenes Pokalturnier

Zum 12. Mal veranstaltete der Sportverein Roggden sein beliebtes Junioren-Fußballturnier. Dabei traten bei gutem Fußballwetter insgesamt 18 Teams mit 180 Kindern aus der Region in drei Altersklassen gegeneinander an, um die Turniersieger unter sich auszumachen.

Zum wiederholten Male wurde das Roggdener Anton Heiß-Sportgelände zum Schauplatz eines tollen Turniers rund um den Fußball, dank eines eingespielten und routinierten Organisationsteams um die beiden SVR-Jugendleiter Joe Fürbass und Ronny Siebenstich.

Der Spaß stand trotz allem Ehrgeiz und Siegeswillen im Vordergrund. Und so konnten sich am Ende alle Kinder als Sieger fühlen und bei den Siegerehrungen einen tollen Pokal in Empfang nehmen. Die Podestplätze bei den jeweiligen Altersgruppen erreichten:

G-Junioren: 1. FC Günzburg, 2. TSV Herbertshofen, 3. SG Roggden

F1-Junioren: 1. SV Roggden, 2. TSV Lützelburg , 3. FC Osterbuch

F2-Junioren: 1. TSV Herbertshofen, 2. TSV Meitingen, 3. SV Roggden

