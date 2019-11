16.11.2019

Mit zwei Mannschaften zum Bayern-Pokal

Weiblicher Nachwuchs des TSV Buttenwiesen schafft die Qualifikation

Der TSV Buttenwiesen startete beim Regionalentscheid der Region Schwaben in Dillingen mit ihren Turnerinnen des Leistungszentrums gleich in zwei Altersklassen. Den Auftakt machten die jüngeren Mädchen, die weibliche Jugend D ( Altersklasse 10/11 Jahre). Hier schickten die Trainer Mia Gentner (Einzelwertung Platz 16), Mira Harms (Platz 1), Verena Hladky (Platz 17), Franziska Kornmann (Platz 31) und Theresa Wech (Platz 23) ins Rennen um die begehrten Podestplätze.

Die Leistungsturnerinnen des TSV Buttenwiesen absolvierten ihre Übungen an allen vier Geräten sehr souverän und sicherten sich so mit 247,80 Punkten, den dritten Platz vor der KTV Ries, die das ganze Gauliga-Jahr über die Nase vorn hatte. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Mira Harms, die sich gegen alle 39 Turnmädchen ihres Alters durchsetzte und mit 68,50 Punkten den ersten Platz Schwabens in der Einzelwertung ergatterte.

Die Mannschaft der weiblichen Jugend C (12/13 Jahre) setzte sich aus Tanja Bittl (Einzelwertung Platz 5), Anna Deil (Platz 25), Dana Harms (Platz 6), Leonie Mantwied (Platz 10) und Michaela Wünsch (Platz 21) zusammen. Ab dieser Altersklasse ist eine Weiterqualifizierung für das Landesfinale im Geräteturnen möglich. Obwohl alle Turnerinnen recht sauber und souverän turnten, wiesen einige Übungen kleine Schwächen auf. So blieb es den ganzen Wettkampf über eine spannende Angelegenheit und sowohl Turnerinnen, Trainer als auch Zuschauer warteten gespannt auf die Siegerehrung. Hier wurde bekannt gegeben, dass sich die Mädchen des TSV Buttenwiesen gegen eine sehr starke Konkurrenz durchsetzen konnten und den zweiten Platz mit 241,85 Punkte belegten.

Die Freude bei den Verantwortlichen war natürlich groß, dass sich das fleißige Training gelohnt hatte und die Qualifikation für das Bayernpokal- Landesfinale 2019 gelungen ist. Nun geht es für die Mädchen am Samstag, 23. November, nach Bad Tölz, um dort auf Landesebene zu erfahren, wo sich der TSV Buttenwiesen untern den besten Turnerinnen Bayerns einreihen kann. (pm)

