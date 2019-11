vor 36 Min.

Neuer Schwung bei den Bikern

Wheelie-Fahren ist nicht zwingend Teil der Ausbildung. Aber Tamo Colombo hat fahrtechnisch einiges zu bieten, was für die neue Jugendgruppe sicherlich interessant sein wird.

Der SV Villenbach hat jetzt einen zertifizierten Trainer

Dass die Mountainbike-Abteilung des SSV Villenbach sehr aktiv ist, wissen nicht nur die zahlreichen Mitfahrer der unterschiedlichen Gruppen (Trail, E-Bike, Senioren). Mit dem von Tamo Colombo absolvierten Lehrgang zum MTB-Fahrtechniktrainer (Level 2) ergeben sich aber noch ganz neue Möglichkeiten: Das Thema einer Bike-Jugendgruppe rückt in den Fokus der Verantwortlichen.

Abteilungsleiter Peter Thoma gratulierte Tamo Colombo im Rahmen einer Abteilungsfeier offiziell zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung. Diese wurde von der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB) durchgeführt – damit ist das Zertifikat von einem der renommiertesten Verbände in Sachen Bike ausgestellt. Viele Wochenenden waren für die Schulungen nötig, die an jeweils unterschiedlichen Orten in Süddeutschland abgehalten wurden.

Das Zertifikat ermöglicht dem Verein nun, ein offizielles Training im Mountainbike-Sport anbieten zu können. (pm)

