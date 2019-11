09.11.2019

Nur die Profis waren schneller

Tobias Gröbl wird beim Lichterlauf in Rothenburg über 8400 Meter starker Vierter. Morgen Jedermannslauf in Harburg

Von Werner Friedel

Die Teilnahme am München-Marathon Mitte Oktober musste Tobias Gröbl, Topläufer der LG Zusam, aus gesundheitlichen Gründen absagen. Drei Monate Vorbereitung mit rund 1800 Trainingskilometern und vielen Entbehrungen waren jedoch nicht ganz umsonst. Beim 13. Lichterlauf in Rothenburg startete der 36-jährige Itzinger nun in die Wintersaison.

Im „Lauf der Asse“ über 8400 Meter traf er dabei auf hochkarätige Konkurrenz, allen voran auf den Deutschen Meister aus dem Jahr 2018 über 5000 Meter und 10000 Meter, Sebastian Hendel (LG Vogtland), der gerade von einem mehrwöchigen Höhentrainingslager aus den USA zurückkam. Zudem befanden sich mit Joseph Katib (LG Braunschweig), dem früheren Deutschen Berglaufmeister und Addisu Tulu Wodajo, in Diensten des TV Coburg, zwei weitere Läufer im Feld, die sich ihren Lebensunterhalt mit „Laufen“ verdienen.

Fackeln säumten die äußerst anspruchsvolle 2,1 Kilometer lange Rundstrecke, die viermal zu durchlaufen war. Kopfsteinpflaster, viele eckige Richtungswechsel und fünfzig Höhenmeter pro Runde verlangten den Athleten alles ab. Hinter dem vorgenannten Trio mit dem souveränen Sieger Sebastian Hendel war Tobias Gröbl nach vier flotten Runden im Ziel nach 27:59 Minuten und dem vierten Platz sehr zufrieden. Wer sich mit ihm messen möchte, kann dies bereits am morgigen Sonntag in Harburg beim „Karablauf“ über 10,4 Kilometer versuchen, denn hier wird Tobias Gröbl seine derzeitige Leistungsfähigkeit auf regionaler Ebene unter Beweis stellen. Es ist der zweite Lauf der diesjährigen Rieser- Jedermannslaufserie. Die Streckenlängen betragen 3,5 Kilometer und 10,4 Kilometer mit Start und Ziel beim Schießhaus. Abfahrt für die Leichtathleten der LG Zusam und interessierte Mitläufer ist in Wertingen (Optik Baur) um 8.15 Uhr und in Lauterbach (Brauerei) um 8.30 Uhr.

