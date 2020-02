vor 39 Min.

Platz eins und drei für Bliensbacher Ministranten

Beim Turnier in Dillingen trumpfen Teams der Pfarreiengemeinschaft groß auf

Kürzlich machten sich 16 Ministrantinnen und Ministranten aus der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach auf den Weg zum Ministranten-Fußballturnier der Katholischen Jugendstelle Donauwörth in die Sporthalle der Mittelschule nach Dillingen. Aus den Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach wurden zwei Mannschaften zusammengestellt, die in zwei verschiedenen Altersklassen an den Start gingen.

Die Trainer Georg Abt, Manuel Abt und Alexander Weigl hatten die beiden Teams wieder gut auf dieses Turnier eingestellt. Die Mannschaft in der Altersklasse I (neun bis zwölf Jahre) erreichte einen hervorragenden dritten Platz. In der Vorrunde mussten die Ministranten gegen Dillingen (3:1), Buttenwiesen (0:2) und Lutzingen (4:0) antreten. Im Halbfinale unterlagen die Bliensbacher unglücklich gegen Fremdingen mit 2:3 nach Siebenmeterschießen.

In der Altersklasse II (13 bis 14 Jahre) konnte das Team der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach trotz eines hektischen Verlaufs sogar den Turniersieg erreichen. Hier hießen in der Vorrunde die Gegner Dillingen (0:0), Gansheim (1:1) und Gundelfingen (2:0). Im Halbfinale besiegte man dann Buttenwiesen knapp mit 1:0, und das Finale gegen Dillingen wurde ebenfalls mit 1:0 gewonnen. Gleich im Anschluss fand dann in dieser Altersklasse II das Entscheidungsspiel der beiden Turniersieger von Dillingen und Tapfheim statt. Dabei ging es um die Teilnahme am Diözesancup in Mindelheim. Durch einen 4:0-Erfolg gegen Staudheim gingen auch hier die Bliensbacher Ministranten als Sieger vom Feld und dürfen somit am 14. März nach Mindelheim fahren. Als Belohnung für ihre erfolgreiche Teilnahme beim Dillinger Turnier durften beide Bliensbacher Teams nach der Siegerehrung jeweils einen Pokal und eine Urkunde mit nach Hause nehmen. (fk)

