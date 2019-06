vor 58 Min.

Putz trainiert in der Bezirksliga

Unterthürheimer ist neuer Chefcoach beim BC Adelzhausen

Der aus Unterthürheim stammende Johannes Putz ist neuer Trainer beim Fußball-Bezirksligisten BC Adelzhausen. Wie Abteilungsleiter Jürgen Dumbs erklärt, habe man schon in der Winterpause versucht, Putz zum BCA zu holen: „Damals hat er uns aber abgesagt, weil er gerade Papa geworden war und es zeitlich nicht machbar war.“

Den Kontakt stellte übrigens der bisherige Cheftrainer Wolfgang Klar her, der Putz noch aus gemeinsamen Tagen beim TSV Aindling kennt. Der Kontakt riss über die vergangenen Monate auch nicht ab, und so konnte der BCA eine Woche vor dem Start der Vorbereitung am vergangenen Dienstag Vollzug melden. So gab aber Putz beim Trainingsauftakt die Kommandos. Für den 33-Jährigen ist es nicht die erste Station als Trainer. Bereits 2012/13 coachte er die SSV Dillingen und war zudem eine Saison lang Co-Trainer beim TSV Schwaben Augsburg. Zuletzt trainierte er die U16 des FC Augsburg. Dort wertet er weiterhin für mehrere Jugendmannschaften Videos aus. Das hat er übrigens auch mit dem BC Adelzhausen im Vorfeld gemacht. Die Videos auf dem Portal Sporttotal gaben ihm erste Hinweise. Den Durchblick kann sich der neue Coach aber nur bei den Trainingseinheiten holen. (WZ)

