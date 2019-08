vor 20 Min.

Rasant um die Kurve und ab ins Ziel

36 Teilnehmer messen sich im Schwimmen, Radfahren und Laufen

Zum Ende der Triathlonsaison veranstaltete bei bestem Sommerwetter die Triathlonabteilung des TSV Wertingen den Wertinger Triathlon. Die vereinsinterne Veranstaltung lockte insgesamt 36 aktive Teilnehmer an.

Der erste Startschuss war für die jüngsten Athleten zwischen fünf und elf Jahren. Hier mussten 40 Meter im Freibad geschwommen werden. Schon hier konnte man sehen, dass die Kleinen richtig Gas geben werden. Im Anschluss war der Wechsel auf das Rad. Mit den Kinderrädern wurden zwei Runden auf den Feldwegen rund um den Tennisplatz gefahren. Nach flotter Fahrt wechselten die Kinder zum Laufen und rannten eine Runde im Stadion auf dem Judenberg, bevor sie im Ziel zufrieden die Gratulationen entgegen nehmen konnten. Die Zeitabstände im Ziel waren oft sehr gering. Die neunjährige Matilda Kratzer war zum ersten Mal am Start bei einem Triathlon und konnte gleich diesen Wettkampf in einer Zeit von 8:55 Minuten vor Leni Lapper gewinnen. Die beiden Mädchen ließen dabei alle Buben hinter sich. Allen Kindern hat der Triathlon richtig Spaß gemacht. Für viele war dies der erste Wettkampf.

Beim nächsten Start waren die Strecken schon länger. Hier waren allerdings nur vier Teilnehmer unterwegs. Beim Jugendtriathlon mussten die 11- bis 15-Jährigen bereits 100 Meter Schwimmen. Den Weg zu einem Start-Ziel-Sieg konnte Samuel Wallewein mit einer hervorragenden Schwimmzeit von 1:41 Minuten beginnen. Für die fünf Kilometer lange anspruchsvolle Radstrecke benötigte er 18:29 Minuten, und für die hügelige einen Kilometer lange Laufstrecke 5:54 Minuten.

Die Erwachsenenstrecke nahmen insgesamt 14 Teilnehmer in Angriff. Schon bei der ersten Disziplin, dem 500-Meter-Schwimmen, waren die Athleten unwahrscheinlich schnell unterwegs. Als erstes erreichte Josua Wallewein bereits nach 7:42 Minuten die Wechselzone und konnte als erstes auf die anspruchsvolle Radstrecke gehen. Innerhalb zwei Minuten wechselten die nächsten neun Teilnehmer aufs Rad. Durch die geringen Abstände gab es hier spannende Positionswechsel. Hier setzen sich Wolfgang Laurien und Christoph Wallewein vom Feld ab. Wolfgang Laurien fuhr die 17 Kilometer in einem Durchschnitt von über 30 km/h und konnte als Erster auf die Laufstrecke wechseln und gab die Führung bis ins Ziel dann auch nicht mehr ab. Auf der Laufstrecke wurden noch einige Positionen gewechselt. Mit der überragenden Laufzeit von 14:56 Minuten auf der 4,2 Kilometer langen Route konnte Thomas Eser noch vom neunten auf den sechsten Platz vorlaufen. Bettina Stallauer bestritt an diesem Tag ihren ersten Triathlon und konnte die Frauenwertung gewinnen. Am Ende waren alle Teilnehmer mit ihren erreichten Leistungen zufrieden. Bei der anschließenden Siegerehrung durfte jeder Teilnehmer seine persönliche Urkunde und kleine Sachpreise entgegennehmen. (pm)

Schülertriathlon (40 m Schwimmen, 2 km Rad, 300 Laufen) Mädchen: 1. Matilda Kratzer (8:55 min), 2. Leni Lapper (9:05), 3. Aurelia Kaiser (10:17), 4. Theresa Stallauer (10:35), 5. Sofie Lapper (12:18). 6. Laura Büchele (12:42), 7. Anna Höchstädter (14:18) – Buben: 1. Tobias Sendlinger (9:20 min), 2. Hannes Rueter (9:58), 3. Lukas Reuter (10:00), 4. Helmut Duschek (10:32), 5. Philipp Egger (11:20), 6. Nico Laurien (11:28), 7. Eliah Höchstädter (14:18), 8. Lukas Büchele (16:13) – Staffeln: 1. Noah Scheuerle/Vincent Lang/Jonathan Ruß (11:35 min) – Jungendtriathlon (100 m Schwimmen, 5 km Rad, 1 km Laufen) Jungen: 1. Samuel Wallewein (26:04 min) – Staffeln: Felicitas Lang/Phil Scheurle/Matti Mayr (28:31) – Erwachsenentriathlon (500 m Schwimmen, 17 km Rad, 4,2 km Laufen) Männer: 1. Wolfgang Laurien (1:02:47 Std), 2. Christoph Wallewein (1:04:05), 3. Andreas Schlamp (1:07:45), 4. Josua Wallewein (1:08:07), 5. Wolfgang Höchstädter (1:10:05), 6. Thorsten Kratzer (1:11:31), 7. Johannes Magg (1:11:54). 8. Fabian Munz (1:15:55) – Frauen: 1. Bettina Stallauer (1:26:03) – Staffeln: 1. Peter Hurler/Kratzer Christina (1:04:58), 2. Hanna Fischer/Werner Friedel/Eser Thomas (1:08:13)

