Rehm und Sinning zielen zum Abschluss am besten

Saison im Schützengau Wertingen ist beendet. Eppishofen muss absteigen

Die Rundenwettkampf-Saison 2018/2019 im Schützengau Wertingen ist beendet. Die letzten Wettkämpfe brachten noch eine wichtige Entscheidung: Durch einen Heimerfolg gegen Eppishofen sicherte sich „Hubertus“ Ostendorf den Klassenerhalt in der D-Klasse quasi mit dem letzten Schuss. In der B-Klasse konnte „Gemütlichkeit“ Geratshofen durch den Auswärtssieg in Kühlenthal zwar punktemäßig noch zu Tabellenführer Herbertshofen aufschließen, den Aufstieg sicherten sich jedoch die „Lechtal“-Schützen aufgrund der mehr erzielten Gesamtringe in allen Wettkämpfen.

Das beste Team im Gau stellt einmal mehr „Frohsinn“ Binswangen als alter und neuer Meister in der Gauoberliga. Im letzten Wettkampf knackte das erfolgsverwöhnte Team noch einmal die 1000-Ringe-Marke und gewann mit zehn Ringen Vorsprung gegen „Hubertus“ Unterthürheim. Gauoberliga-Vizemeister Unterschöneberg fehlt beim Erfolg in Hettlingen ein Ring zu einem vierstelligen Endergebnis. Jürgen Rehm (Binswangen) und Michael Sinning (Hettlingen) waren mit je 148 Ringen die beiden besten Einzelschützen am letzten Wettkampftag. (her)

Frohsinn Binswangen – Hubertus Unterthürheim 1003:993

Binswangen: Jürgen Rehm 148 Ringe, Martin Schwarzbart 146, Alexander Lachenmayr 144, Christian Bühler 142, Alexander Lachenmayr 142, Lisa Marie Gumpp 141, Alina Bunk 140. - Unterthürheim: Michael Schmid 144 Ringe, Klaus Kampfinger 142, Martin Reutner 142, Markus Winter 142, Ch. Egger 141, Markus Egger 141, Ch. Gromer 141.

Tirol Hettlingen – Immergrün Unterschöneberg 994:999

Hettlingen: Michael Sinning 148 Ringe, Thomas Mayrböck 147, Martin Sinning 146, Jürgen Dietmayr 139, Albert Gaugler 139, Martin Mayrböck 139, Johannes Gaugler 136. - Unterschöneberg: Tim Leutenmaier 146 Ringe, Melanie Rättig 146, Simon Litzel 144, Claudia Rolle 142, Benedikt Rättig 142, Barbara Scherer 142, Manfred Baur 137.

Bergschützen Kühlenthal – Gemütlichkeit Geratshofen 891:950

Kühlenthal: Michael Wild 133 Ringe, Reinhard Müller 132, Andreas Meir 130, Niklas Meir 129, Kurt Pichelmann 126, Anna Wenger 124, Franziska Wenger 117. - Geratshofen: Magdalena Gerblinger 142 Ringe, Kay Dietze 138 Ringe, Thomas Wörle 137 Ringe, Walter Schmutzer 136 Ringe, Nathalie Gerneth 133 Ringe, Daniela Dietze 133 Ringe, Gabi Helmer 131.

Hallodri Laugna – Immergrün Wörleschwang 931:923

Laugna: Roland Egger 145 Ringe, Annika Bartsch 139, Christine Gebele 133, Manfred Egger 132, Mathias Schnell 129, Andreas Deisenhofer 128, Sebastian Domler 125. - Wörleschwang: Markus Hegele 142 Ringe, Albert Treu 141, Max Diesenbacher 131, Florian Rode 131, Christine Hartmann 127, Stefan Steppich 126, Achim Gruber 125.

Immergrün Wörleschwang – Gemütlichkeit Gottmannshofen 952:942

Wörleschwang: Bettina Schneider 140 Ringe, Stefan Steppich 138, Markus Hegele 137, Florian Rode 136, Albert Treu 136, Achim Gruber 133, Christine Hartmann 132. - Gottmannshofen: Natalie Füssel 143 Ringe, Ludwig Keiß 140, Adolf Füssel 135, Franz Keiß 134, Werner Schuster 132, Anton Lettner 129, Dirk Hansmann 129.

Hubertus Ostendorf – Andreas Hofer Eppishofen 937:922

Ostendorf: Helmut Lauter 137 Ringe, Josef Braun 135, Benedikt Mayer 134, Jessica Brunner 133, Siegfried Liebsch 133, Christine Bobinger 133, Lisa Schmidt 132. - Eppishofen: Andreas Hegele 140, Jürgen Thoma 139, Jürgen Blank 132, Ulrich Heinle 129, Jürgen Spaderna 129, Helmut Wiedemann 128, Marina Dieminger 125.

