Rundenwettkampf im Fernkampfmodus

Im Gau Wertingen haben die Wettkämpfe begonnen. Stefanie Mayr führt Einzelwertung an

Die Gaurundenwettkämpfe sind im Sportschützengau Wertingen nach der Corona-Pause angelaufen. Während die einen Vereinsmitglieder sich in einem der beiden Schützenheime zum Wettkampf treffen, setzen andere sicherheitshalber auf den Fernwettkampf. Hierbei schießt jeder Verein in seinem eigenen Schützenheim. Die Verantwortlichen schließen sich kurz, beispielsweise per WhatsApp, anschließend gibt der Gewinner das Ergebnis im Onlinemelder ein. „In der Gauoberliga schießen die Vereine nur im Fernwettkampf“, gibt Gauschützenmeister Hubert Gerblinger Auskunft. Manche Schützenheime seien in der derzeitigen Situation zu klein, um 50 bis 60 Schützen und Schützinnen zu empfangen. Geratshofen, Gerblingers Heimatverein, bietet dagegen grundsätzlich an, in Präsenz zu schießen, außer der Gegner möchte das nicht. „So haben zum Beispiel die Damen gegen Blankenburg im Fernwettkampf geschossen und die Schützinnen und Schützen gegen Bocksberg in Präsenz“, erklärt der Gauschützenmeister. Für ihn steht fest, dass es ein anderes Wettkampfgefühl ist, wenn man den Gegner direkt trifft, statt wie bei einem Übungsabend unter sich im Schützenheim zu sein. Und wenn der Gauschützenmeister das Ziel, den Schritt in die Normalität zu gehen, ernst nehme, könne das Ziel nur der Präsenzwettbewerb sein. Vor allem beim Gaurundenwettkampf im Sportschützengau Wertingen, der unabhängig von allen sonstigen Wettbewerben stattfindet, weil die Geselligkeit und der Wettkampf einen gleichberechtigten Stellenwert haben.

Dass der Wettkampf durchaus ernst genommen wird, zeigt sich laut Gerblinger an den Ergebnissen. Oft gehe es um einzelne Ringe, die entscheiden. Dass Pfaffenhofen in der Gauliga gleich zweimal ein Unentschieden erreicht, sei ebenso bemerkenswert wie, dass in der Gauklasse Westendorf gegen Wertingen nur mit einem Ring Unterschied gewonnen hat, ebenso in der D-Klasse Ostendorf gegen Laugna. Die Einzelwertung aller Klassen führt derzeit Stefanie Mayr von Falkenhorst Wortelstetten aus der Gauoberliga an. Mit 148 Ringen beim Wettkampf gegen Unterschöneberg liegt sie nur zwei Ringe unter dem bestmöglichen Ergebnis und einen Ring vor dem Binswanger Christian Bühler mit 147 Ringen bei der Begegnung mit Unterthürheim. An dritter Stelle liegt Michaela Rechner von Gemütlichkeit Langenreichen (Gauliga), die im Gegensatz zu den Vorgenannten bereits drei Wettkämpfe bestritten hat und mit 440 Ringen eine hervorragende Durchschnittsringzahl von 146,67 aufweist. Gegen Hausen schaffte auch sie die 148 Ringe. Dahinter liegen Elmar Beutmiller von Alpenrose Hausen (Gauliga) mit durchschnittlich 145,50 Ringen bei zwei Begegnungen und Claudia Rolle von Immergrün Unterschöneberg (Gauoberliga) mit 145 Ringen bei zwei Begegnungen. (bbk)

Rundenwettkampf gemischt

Alpenrose Emersacker – Immergrün Unterschöneberg 974:986

Emersacker: Mathias Bauer 141 Ringe, Janina Fischer 140, Stefanie Fech 139, Markus Lauter 139, Peter Lauter 139, Sandra Bauer 138, Stefan Bauer 138. - Unterschöneberg: Claudia Rolle 145 Ringe, Barbara Scherer 145, Melanie Rättig 144, Tim Leutenmaier 142, Gisela Leutenmaier 138, Simon Litzel 138, Manfred Baur 134.

Hubertus Unterthürheim – Frohsinn Binswangen 982:995

Unterthürheim: Christoph Egger 142 Ringe, Mathias Reutner 141, Christoph Gromer 141, Alexander Egger 140, Martin Reutner 140, Markus Winter 139, Wilhelm Mayershofer 139. - Binswangen: Christian Bühler 147 Ringe, Martin Schwarzbart 143, Lea Endres 142, Julia Feistle 141, Annika Wiedemann 141, Carina Wiedemann 141, Sarah Roth 140.

Falkenhorst Wortelstetten - Immergrün Unterschöneberg 976:981

Wortelstetten: Stefanie Mayr 148 Ringe, Patrick Koller 143, Franz Wolf 138, Sebastian Wörndl 138, Alexander Östreicher 137, Johann Gerblinger 136, Maria Meßner 136. - Unterschöneberg: Claudia Rolle 145 Ringe, Tim Leutenmaier 143, Melanie Rättig 143, Barbara Scherer 142, Gisela Leutenmaier 139, Benedikt Rättig 135, Simon Litzel 134.

Hubertus Unterthürheim – Alpenrose Emersacker 990:975

Unterthürheim: Martin Reutner 147 Ringe, Alexander Egger 142, Markus Winter 141, Michael Schmid 141, Mathias Reutner 140, Christoph Egger 140, Christian Briegel 139. - Emersacker: Stefan Bauer 142 Ringe, Janina Fischer 141, Frank Kuchenbaur 139, Anja Thiergärtner 139, Stefanie Fech 138, Peter Lauter 138, Magdalena Kuchenbaur 138.

Alpenrose Hausen – Hubertus Pfaffenhofen 980:980

Hausen: Tobias Lehnert 145 Ringe, Elmar Beutmiller 144, Jochen Filbrich 141, Thomas Radinger 141, Gerda Beutmiller 139, Franz Beutmiller 136, Peter Mayerföls 134. - Pfaffenhofen : Barbara Mayerle 144 Ringe, Rudolf Krach 142, Martin Wenger 141, Daniel Hafke 141, Sarah-Maria Huber 140, Gerlinde Stöckinger 136, Jürgen Mayr 136.

Gemütlichkeit Langenreichen – Tell Lauterbach 966:972

Langenreichen: Michaela Rechner 145 Ringe, Stefan Hirn 141, Franziska Wiedenmann 138, Peter Neuner 138, Georg Deisenhofer 138, Christian Deisenhofer 134, Robert Perkl 132. - Lauterbach: Jasmina Rigel 143 Ringe, Stefanie Weiß 140, Francisca Miraldo dos Santos 139, Lisa Schnell 139, Florian Scherer 138, Gaudentius Rathgeber 137, Michael Hell 136.

Hubertus Pfaffenhofen – Gemütlichkeit Langenreichen 974:974

Pfaffenhofen : Rudolf Krach 143 Ringe, Daniel Hafke 142, Barbara Mayerle 139, Jürgen Mayr 139, Martin Wenger 137, Anton Wenger 137, Marcus Schenk 137. - Langenreichen : Michaela Rechner 147 Ringe, Peter Neuner 139, Stefan Hirn 139, Christian Deisenhofer 138, Georg Deisenhofer 138, Maria Tenschert 137, Ulrich Stegmiller 136.

Gemütlichkeit Langenreichen – Alpenrose Hausen 968:983

Langenreichen: Michaela Rechner 148 Ringe, Stefan Hirn 142, Georg Deisenhofer 139, Christian Deisenhofer 137, Peter Neuner 136, Robert Regler 134, Anna Lena Tenschert 132. - Hausen: Elmar Beutmiller 147 Ringe, Thomas Radinger 146, Jochen Filbrich 142, Franz Beutmiller 140, Benjamin Filbrich 139, Tobias Lehnert 137, Thomas Lehnert 132.

Tell Westendorf – Hallodri Wertingen 963:964

Westendorf: Monika Klügl 141 Ringe, Marianne Herbeck 140, Lukas Dorfmüller 138, Stefan Wech 138, Natalie Beutmiller 136, Ralf Gudat 135, Paul Reißner 135. - Wertingen: Andreas Mayr 141 Ringe, Nadine Schmid 140, Susanne Schröder 139, Moritz Fleischmann 138, Patrizia Thiel 137, Günther Danecker 135, Michael Thiel 134.

Gemütlichkeit Geratshofen – Ritterburg Bocksberg 951:945

Geratshofen: Kay Dietze 141 Ringe, Magdalena Gerblinger 140, Rebecca Leukefeld 138, Bianca Leukefeld 134, Daniela Dietze 133, Sandra Kaim 133, Barbara Gerblinger 132. - Bocksberg: Marion Häußler 140 Ringe, Sabine Gieß 139, Karl-Heinz Bieberle 138, Margit Behringer 137, Anita Barth 133, Verena Sapper 130, Franz-Xaver Häußler 128.

Ritter Kunz Rischgau – Immergrün Wörleschwang 945:933

Rischgau: Rivana Trost 140 Ringe, Markus Eisenhofer 139, Sabrina Kröss 135, Nadine Eisenhofer 134, Josef Baumann 133, Philip Baumann 132, Ingrid Kröss 132. - Wörleschwang: Markus Hegele 143 Ringe, Stefan Steppich 138, Thomas Hartmann 136, Max Diesenbacher 131, Florian Rode 130, Tim Gebele 128, Sandra Hegele 127.

Ritter Kunz Rischgau – Bergschützen Kühlenthal 941:912

Rischgau: Sabrina Kröss 139 Ringe, Josef Baumann 136, Ingrid Kröss 135, Philip Baumann 134, Markus Eisenhofer 134, Nadine Eisenhofer 132, Werner Lutz 131. - Kühlenthal: Kurt Pichelmann 138 Ringe, Michael Wild 136, Anna Wenger 132, Leonhard Hagl 131, Niklas Meir 129, Reinhard Müller 125, Franziska Wenger 121.

Gemütlichkeit Gottmannshofen – Ritter Kunz Rischgau 925:938

Gottmannshofen: Natalie Oechsner 139 Ringe, Adolf Füssel 137, Franz Keiß 135, Melanie Simon 134, Viktoria Wessely 128, Wolfgang Skupsch 127, Werner Schuster 125. - Rischgau: Rivana Trost 141 Ringe, Sabrina Kröss 139, Nadine Eisenhofer 137, Philip Baumann 133, Markus Eisenhofer 131, Josef Baumann 130, Markus Eisenhofer 127.

Hallodri Laugna – Hubertus Ostendorf 922:923

Laugna 1: Roland Egger 137 Ringe, Manfred Egger 137, Christine Gebele 134, Lisa-Marie Rehm 133, David Zick 127, Marie Sporer 127, Andreas Deisenhofer 127. - Ostendorf: Jessica Brunner 138 Ringe, Benedikt Mayer 135, Franz Bobinger 134, Josef Braun 130, Christian Schemberg 130, Uschi Pröll 130, Siegfried Liebsch 126.

Rundenwettkampf Damen

Alpenrose Emersacker – Immergrün Unterschöneberg 556:583

Emersacker: Janina Fischer 187 Ringe, Sandra Bauer 185, Stefanie Fech 184. - Unterschöneberg: Claudia Rolle 195 Ringe, Melanie Rättig 194, Barbara Scherer 194.

König Ludwig Hirschbach-Possenried – Hubertus Pfaffenhofen 540:552

Hirschbach-Possenried: Elisabeth Fischer 182 Ringe, Pauline Vogler 181, Michaela Schönberger 177. - Pfaffenhofen: Sarah-Maria Huber 187 Ringe, Gerlinde Stöckinger 185, Barbara Mayerle 180.

Gemütlichkeit Geratshofen – Adlerhorst Blankenburg 554:514

Geratshofen: Magdalena Gerblinger 189 Ringe, Daniela Dietze 183, Rebecca Leukefeld 182. - Blankenburg: Sandra Kirschenmann 175 Ringe, Sonja Hörmann 174, Laureen Christi 165.