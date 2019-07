vor 24 Min.

Schülerinnen C an der Spitze

Sie überzeugten beim Gau-Wettkampf in Gundelfingen und übernahmen bei den Schülerinnen C die Führung in der Mannschaftswertung, die Wertinger Mädels Inessa Kögl, Amelie Grunick, Katharina Lang, Antonia Leicht, Julia Egger und Anja Gottfried (von links).

Wertinger Team mit starker Leistung beim Gau-Wettkampf

Für die Turner und Turnerinnen des TSV Wertingen verlief das zweite Wettkampfwochenende der diesjährigen Gauligasaison überaus erfolgreich. Bereits am Freitagabend absolvierten die Turner ihren Wettkampf in der Brenzhalle in Gundelfingen.

Die Jugendturner mussten auf Kilian Leicht verzichten, der sich beim Einturnen verletzte. Kilian Siebert und Tobias Egger turnten dennoch einen soliden Wettkampf. Sie rutschten zwar in der Mannschaftswertung auf Platz drei, konnten jedoch ihre guten Platzierungen in der Einzelwertung behaupten. Kilian Siebert wurde Erster, Tobias Egger belegte Platz vier.

Die Aktiven Turner verteidigten ihren ersten Platz erfolgreich, die zweite Mannschaft belegte den guten vierten Platz. Die ersten vier Plätze der Einzelwertung gingen allesamt an die TSV-Turner. Manuel Ristagno lag vor Marvin Bach, Raphael Bach und Andre Grandel.

Früh am Samstagmorgen begann der Wettkampf der Altersklasse bei den Schülerinnen C. Hier mussten sich die TSV-Mädchen den Mannschaften aus Wittislingen und Monheim geschlagen geben und rutschten vom vierten auf den sechsten Platz ab. Als beste Wertingerin erturnte sich Sarah Schweitzer im Feld der 85 Starterinnen Platz elf in der Einzelwertung.

Spannung versprach der Wettkampf der Jugendturnerinnen, lag doch die Mannschaft des TSV Wertingen nach dem ersten Wettkampf mit nur 1,80 Punkten auf Platz zwei hinter dem TSV Harburg. Katharina Lang, Inessa Kögl, Amelie Grunick, Antonia Leicht, Anja Gottfried und Julia Egger absolvierten einen hervorragenden Wettkampf. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zogen sie an den Harburgerinnen vorbei und sicherten sich mit 6,40 Punkten Vorsprung Platz eins. Mit den Plätzen drei für Antonia Leicht, fünf für Julia Egger, sieben für Anja Gottfried und neun für Amelie Grunick platzierten sich vier TSV-Turnerinnen unter den ersten zehn in der Einzelwertung.

Im letzten Wettkampf im Oktober in heimischer Halle haben die Wertinger Jugendturnerinnen nun die Chance, sich den Gaumeistertitel in der Mannschaftswertung und die Qualifikation für den Regionalentscheid zu sichern. (pm)

