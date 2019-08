00:02 Uhr

Sieg im Elfmeterschießen

SC Biberbach im Pokal weiter

Die Fußball-Frauen des SC Biberbach stehen in der 2. Runde des bayerischen Verbandspokals. In einem spannenden und dramatischen Spiel bezwangen die Schützlinge von Trainer Fabian Wolf den künftigen Landesliga-Konkurrenten FV Obereichstätt mit 7:6 nach Elfmeterschießen. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 3:3 gestanden. Antonie Steppich brachte den SCB zweimal in Führung (9. und 41. Minute). Nach dem Wechsel erhöhte Jana Müller gar auf 3:1. Die Heimmannschaft schien auf der Siegerstraße, musste jedoch in den letzten Minuten (81. und 83.) noch zwei Gegentreffer zum 3:3 hinnehmen. Vom Elfmeterpunkt aus trafen dann Lena Haupt, Jade Mahler, Jasmin Brem und Janina Schenk. (oli)

Themen Folgen