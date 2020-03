03.03.2020

TSV Meitingen kommt unter die Räder

Bezirksligist geht mit 1:9 beim TSV Schwabmünchen unter

Ein unverhofftes Debakel erlebte der TSV Meitingen im kurzfristig angesetzten Fußball-Testspiel beim TSV Schwabmünchen. Der Bezirksligist unterlag dem Bayernligisten mit 1:9. Meitingens Liga-Rivale SC Altenmünster besiegte hingegen im Trainingslager in Kroatien den österreichischen Oberligisten TuS Krieglach mit 1:0.

(5:0). „Wir haben für den SV Cosmos Aystetten büßen müssen, der am Freitagabend in Schwabmünchen gewonnen hat“, mutmaßte Meitingens Abteilungsleiter nach dem Spiel. „Vielleicht war das ein Dämpfer zur richtigen Zeit, damit alle mal wieder wissen, wo wir herkommen.“ In der Tat hatte der TSV Meitingen auf dem ungewohnten Kunstrasen nichts zu bestellen. Herausragender Spieler aufseiten des Bayernligisten war der Ex-Täfertinger Marco Villani, der sich mit vier Treffern empfahl. Den Meitinger Ehrentreffer erzielte Denis Buja zum 9:1 (70.). Kurz vor Schluss verletzte sich Meitingens Nico Paiella schwer. Es bestand der Verdacht auf Knöchelbruch, sodass die Partie vorzeitig beendet wurde. „Das hat uns vor einer zweistelligen Niederlage bewahrt“, stellte Vrazic trocken fest. (oli)

(1:0). Im Rahmen eines viertägigen Trainingslagers in Porec (Kroatien) besiegte der Bezirksligist den österreichischen Oberligisten mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte der belgische Neuzugang des SCA, Sofyane Abid (32.). Da nicht alle Spieler mit ins Trainingslager fahren konnten, musste Altenmünsters Coach Peter Ferme mit elf Akteuren auskommen. Diese zeigten bei guten äußeren Bedingungen eine gute Leistung. (her)

(2:1). VfR-Torjäger Tolunay Bakar war mit vier Treffern der Mann des Spiels. Herbertshofen ging durch Patrick Qorolli, Sebastian Mayer und Sascha Göddert dreimal in Führung. Den Endstand markierte für Herbertshofen Marco Richter.

(1:2). Im ersten Test unter dem neuen Trainer Thomas Chirila, der nach der 0:6-Pleite im Testspiel gegen den SV Holzheim für den erst zu Saisonbeginn gekommenen Erkan Aydogdu wieder das Kommando übernommen hat, lag der SVN gegen die Gäste aus der A-Klasse Mitte bereits mit 0:2 zurück. Manuel Eser (17.) und Andreas Schobel (34.) hatten für die SpVgg getroffen. Tobias Hammerl konnte mit einem Doppelpack (37. und 60.) für den SVN ausgleichen.

(2:0). Andreas Rottmair (8.) und Dennis Bader (10.) mit einem frühen Doppelschlag sowie Julian Liepert (72.) trafen für die überlegenen Gastgeber aus der Kreisklasse Nordwest.

(3.0). Spielertrainer Manfred Müller (7.), Nikolas Brummer (9.), Oliver Pelikan (33.) und Daniel Ullmann (76.) schossen den Nordwest-Kreisklassisten zum klaren Sieg gegen den Vertreter der Kreisklasse Nord II. (wz)

