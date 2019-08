vor 2 Min.

TSV Welden mit „weißer Weste“

Nordwest-Kreisklassist mit 4:0-Heimsieg

Nur der TSV Welden ist nach dem 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger TSV Steppach mit der vollen Punktezahl in der Fußball-Kreisklasse Nordwest voll im Soll. Die anderen regionalen Vertreter, der FC Emersacker und der TSV Meitingen II blieben sieglos. In der A-Klasse Nordwest überrascht Aufsteiger SV Wörleschwang, der sich beim Titelfavoriten VfL Westendorf mit 1:0 behaupten konnte.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(0:1). Die Gäste kamen besser ins Spiel und übernahmen bereits nach 13 Minuten durch einen Treffer von Domenic Breitner die Führung. Zu Beginn der zweiten Hälfte der Partie baute Anes Jusofovic den Vorsprung auf 0:2 aus (57.), ehe erneut Domenic Breitner zum 0:3 einnetzte (83.) und den Sieg für sein Team perfekt machte. – Zuschauer: 75.

(1:0). Zu Beginn sah es nicht nach einem deutlichen Gewinner aus. Dauerte es doch bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit, bis Michal Durica den Ball nach einer Ecke zum 1:0 für Welden einschieben konnte. Erst ab der 70. Minute verlagerte sich das Spiel zugunsten der Heimmannschaft. Nachdem Steppach das Spiel öffnen musste, kam Welden vermehrt zu Konterchancen und Harald Riedesser erhöhte schlussendlich zum 2:0. Steppach verpasste dann nach einem Eckball in der 72. Minute den Anschlusstreffer und geriet in Minute 78 durch Thomas Holzheuer mit 0:3 in Rückstand. Den Schlusstreffer zum 4:0 erzielte erneut Michal Durica, der nach einem schönen Alleingang den Ball über den Steppacher Torhüter hob und so das Spiel endgültig entscheiden konnte. – Zuschauer: 112 – Reserven: 2:0. (weld)

(1:0). Beide Mannschaften wollten den Sieg und fighteten bis zum Schluss. Emersacker ging durch Oliver Pelikan kurz vor der Pause verdient in Führung (39.), doch nach dem Wechsel wurden die Foreter stärker und glichen durch Mart Güngör zum 1:1 aus (57.). Der Gästetorschütze sah in der Schlussminute die Ampelkarte. – Zuschauer: 110 (WZ)

A-Klasse Augsburg Nordwest

(2:1). Adelsried ging nach 20 Minuten durch Julian Henkel in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Martin Schönberger der Ausgleich, doch die erneute Führung des SVA gelang mit dem ersten Angriff nach Wiederanpfiff durch Tobias Korsten, der die Führung in der 78. Minute auf 3:1 ausbaute. Die Gäste gaben nicht auf und verkürzten auf 3:2 durch Thomas Chirila (80.). Den Schlusspunkt setzte abermals Julian Henkel mit dem 4:2-Endstand (90.). – Zuschauer: 70. (AL)

(0:1). Das Tor des Tages fiel bereits in der 12. Minute, in der die Gäste aus Wörleschwang durch Scherer nach einem Abstimmungsfehler der Westendorfer mit 1:0 in Führung gingen. Im weiteren Verlauf zeigten sich die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit bissiger und leidenschaftlicher. In der zweiten Halbzeit hatten dann beide Mannschaften noch einzelne Chancen, die jedoch keiner mehr verwerten konnte. Am Ende entführte der Aufsteiger aufgrund des über 90 Minuten größeren Engagements nicht unverdient drei Punkte. – Zuschauer: 100 – Reserven: 2:1. (mr-)

(1:1). Der TSV Herbertshofen ging in der zweiten Minute durch einen Elfmeter durch Christoph Rüber in Führung. Es dauerte bis zur 23. Minute, ehe die Gäste zu ihrem ersten Abschluss kamen. Das 1:1 durch Mozet (41.) resultierte aus einer Ecke heraus. Nach dem Wechsel kam mein die Gäste immer besser ins Spiel. Vom TSV war nichts zu sehen. In der 65. Minute hatten die SpVgg noch einen Lattentreffer, sodass der TSV mit dem Unentschieden hochzufrieden sein kann. – Zuschauer:70. (ro-)

(0:0). In einer mäßigen A-Klassenpartie dauerte es bis zur 47. Minute, ehe Lukas Krebs die Gastgeber in Führung brachte. Mit dem 2:0 durch Eric Elze (75.) fiel die Vorentscheidung zugunsten des TSV. – Zuschauer: 30. (AL)

Themen Folgen