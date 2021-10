Volle Punktzahl zum Auftakt

Damen des SC Altenmünster starten mit zwei Auswärtssiegen

Endlich war es wieder so weit: Die Volleyball-Damen des SC Altenmünster durften ihren ersten Spieltag nach eineinhalb Jahren Zwangspause bestreiten und starteten in die neue Saison in der Bezirksklasse Nord. Dementsprechend groß war die Motivation. Die Zusamtalerinnen brachten einen Doppelsieg gegen den TSV Aichach (Gastgeber) und den TSV Rehling mit nach Hause.

Die erste Begegnung mit dem TSV Aichach verlief zu Beginn noch zögerlich und etwas schleppend. Der SCA verschenkte Punkte. Trotzdem konnten die ersten beiden Sätze gewonnen werden. Im dritten Satz ließen sich die SCAlerinnen verunsichern und mussten ihn abgeben. Im vierten Satz bewiesen sie aber die stärkeren Nerven. Der SCA gewann 3:1 (25:20, 25:19, 23:25, 25:11).

Zweiter Gegner an diesem Tag war der TSV Rehling, der im Spiel zuvor 3:1 gegen die Gastgeber gewonnen hatten. Die Spielerinnen des SCA gingen selbstbewusst in diese Begegnung und überzeugten mit Variabilität in der Aufstellung und im Angriff, schneller Abwehr und starken Aufschlägen. Der TSV Rehling hatte keine Chance und Altenmünster gewann 3:0 (25:17, 25:16, 25:21).

Der nächste Spieltag ist in der heimischen Halle am 30. Oktober. Spielbeginn ist um 14:30 Uhr. (fp-)

SC Altenmünster: Donderer, Fink, Hartmann, Küffner, Litzel, Mengele, Panknin, Schmid, Seeger, Streit, Wiedemann