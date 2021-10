TSV Unterthürheim hat einen neuen Chef

Nach fast 19 Jahren gibt Johann Mattes sein Amt an den neu gewählten Vorsitzenden Jürgen Ganz ab. So schätzt Landrat Leo Schrell die Arbeit des bisherigen Vorstands ein

Bei der diesjährigen Generalversammlung des TSV Unterthürheim ging eine Ära zu Ende. Nach fast 19 Jahren im Amt als Erster Vorsitzender trat Johann Mattes zu den turnusmäßigen Neuwahlen nicht mehr an. Die zahlreich erschienenen Mitglieder wählten Jürgen Ganz zu seinem Nachfolger. Auch einige andere Führungspositionen im Verein wurden neu besetzt. Ferner wurden langjährige Mitglieder ab 50 Jahre Vereinszugehörigkeit sowie Übungsleiter geehrt.

In seinem Tätigkeitsbericht stellte Johann Mattes die gesellschaftlichen und repräsentativen Aufgaben des Vereins vor und konnte über einige zukunftsorientierte Investitionen berichten, wie zum Beispiel die Komplettinnenrenovierung mit Anbau eines Duschraumes an das bestehende Sportheim. Bereits im Herbst 2020 wurde durch die Vorstandschaft ein weiteres Großprojekt beschlossen, und zwar die Umrüstung der bestehenden Flutlichtanlage in eine energiesparende LED-Beleuchtung

Ein reges Vereinsleben beim Turn- und Sportverein unterstreiche, so Mattes, die Arbeit der gesamten Vorstandschaft. Auch trotz der schwierigen Pandemie-Zeiten weißt der TSV mit 801 Mitgliedern eine stolze Anzahl aus den drei Sparten Fußball, Tennis und Turnen/Gymnastik auf.

Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums durften drei Vertreter des TSV Unterthürheim die Sportplakette des Bundespräsidenten, verliehen durch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, im „Neuen Schloss Schleißheim“ entgegen nehmen. Hervorgehoben wurde auch die einzigartige Nachwuchsarbeit, die es dem TSV Unterthürheim ermögliche, in seiner mitgliedsstärksten Abteilung Fußball alle Altersklassen von der G- bis zur A-Jugend in den Spielbetrieb zu schicken. Mit viel Spaß und Freude gehen circa 120 Mädchen und Buben ihrem Hobby Fußball in der Spielgemeinschaft mit dem SV Wortelstetten nach. Großer Zulauf finde der TSV auch in der Abteilung Tennis. Hier wurde 2020 mit dem TC Frauenstetten erfolgreich eine Kooperation im Jugendbereich eingegangen.

Die Ehrungen zum 100-jährigen Vereinsjubiläum übernahm Landrat Leo Schrell, zusammen mit dem Vertreter vom Bayerischen Turnverband, Dieter Thiel, und dem BLSV-Kreisvorsitzenden Alfons Strasser. Im Grußwort von Landrat Schrell bekam der scheidende Vorsitzende Johann Mattes eine Dankesrede für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein. Besondere Ehre wurde Mattes im August 2021 mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt zuteil. Unverzichtbar, so der Landrat, sei für alle gesellschaftlichen Bereiche das Ehrenamt. Daher sei es für ihn auch immer wieder ein besonderes Ereignis, wenn er das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern übergeben werde. „Es ist schon etwas Besonderes, diese Auszeichnung zu bekommen, denn die Voraussetzungen dafür sind streng“, sagte Schrell. Zudem lobte der Landrat als früheren Gegenspieler von Mattes noch die guten „alten“ Zeiten, als beide in der Position des Liberos bei ihren Fußballmannschaften agierten.

Johann Mattes führte vor der Neuwahl noch einen kurzen Überblick über die durchgeführten Maßnahmen seiner fast 19-jährigen Tätigkeit als Vorsitzender auf. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei der gesamten Vorstandschaft, besonderen Dank galt auch seiner Stellvertreterin Ulrike Binswanger, die als Zweite Vorsitzende ihren Posten abgibt, aber als Abteilungsleiterin Gymnastik/Turnen der Vorstandschaft erhalten bleibt. Der neu gewählten Vorstandschaft wünschte Mattes viel Erfolg, insbesondere weiter eine gute Jugendarbeit. Mattes bekleidete zweimal die Position des Fußball-Abteilungsleiters (Juli 1979 bis November 1985 und März 1989 bis Februar 2003). Im März 2003 wurde er schließlich zum Vorsitzenden des Vereins gewählt.

Im Anschluss wurden die Neuwahlen von Bürgermeister Hans Kaltner als Wahlleiter durchgeführt. Folgende Sportkameraden übernehmen die Verantwortung im Verein. Erster neuer Vorsitzender ist Jürgen Ganz, sein Vertreter ist Stefan Lerch. Die weiteren Posten übernehmen: Stefan Enzler (Kassierer) Jürgen Bihlmayr (Zweiter Kassierer), Johannes Petrasch (Schriftführer), Matthias Lang, Robert Lechner, Rainer Mattes, Oliver Strehler, Florian Miller (alle Beisitzer). Die Abteilungsleiter wurden wie folgt gewählt: Fußball: Stefan Mayrshofer und Richard Wörle, Jugendleiter: Werner Mayrshofer und Wolfgang Mayr, Damenfußball: Maria Felkl, Gymnastik/Turnen: Ulrike Binswanger und Christine Heindl, Tennis: Martin Lerch und Stefanie Redel. Ehrenamtsbeauftragter: Franz Schäffler.

Der neue Vorsitzende Jürgen Ganz bekam symbolisch den Sportheimschlüssel von Johann Mattes überreicht und bedankte sich für das Vertrauen und freut sich auf die spannende und neue Aufgabe. Die harmonisch verlaufende Veranstaltung wurde mit einem kräftigen „Hipp, Hipp, Hurra“ von Jürgen Ganz beendet. (pm)