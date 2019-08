17.08.2019

Wenn ein koreanischer Großmeister kommt

Mächtig stolz waren die Teilnehmer aus Wertingen, Emersacker und Lauterbach, als sie im August 2004 mit dem koreanischen Teakwondo-Großmeister Jae-Hee Chang (im Bild links, vorne rechts) trainieren konnten. Beim Springturnier in Baiershofen nahm Lokalmatador Thomas Hahn viele Hürden (Bild Mitte) und beim Triathlon in Oettingen überzeugte der Wertinger Wolfgang Laurien (Bild rechts).

Teakwondo-Prüflinge aus der Region waren beeindruckt. Ein Blick zurück in den August 2004

Die Einführung der Arbeitsmarktreform Hartz IV, durch die von Bundeskanzler Gerhard Schröder geführte Regierung von SPD und Grüne, hat im Sommer vor 15 Jahren zu heftigen Protesten geführt. Sogar der frühere SPD-Chef Oskar Lafontaine hat zur Fortsetzung der Proteste aufgerufen. „Wir sind das Volk“, rief Lafontaine bei einer Montagsdemonstration in Leipzig, bei dem auf ihn ein Ei geworfen worden war. Keine Eier flogen dagegen in Athen. Als dort am 13. August die 28. Olympischen Sommerspiele eröffneten, rückte die griechische Hauptstadt weltweit in den Mittelpunkt des Sports. Die erste Goldmedaille für das deutsche Team holte Yvonne Bönische im Judo-Leichtgewicht (bis 57 Kilogramm). Am Ende wurden es für Deutschland 14 Gold-, 16 Silber- und 18 Bronzemedaillen. Im letzten Teamwettbewerb verlor die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer das Finale gegen Kroatien mit 24:26. In der Formel-1 machte Ferrari-Pilot Michael Schumacher seinen siebten WM-Titel perfekt. Dazu genügte im 14., von 18 Saisonrennen ein zweiter Platz beim Großen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.

Auf regionaler Ebene wurde ein Taekwondo-Lehrgang, mit einem koreanischen Großmeister, mit Sportlern aus Wertingen, Emersacker und Lauterbach ein besonderes Ereignis. Für großes Interesse mit über 1000 Zuschauern sorgte ein Dressur- und Springturnier der Reiter in Baiershofen. Dies und einiges mehr lesen Sie in unserer Serie „Lokale Sportgeschichte(n)“. Heute blicken wir auf den Monat August im Jahr 2004 zurück.

Glänzend in Form präsentierten sich vor eineinhalb Jahrzehnten einige Leichtathleten der LG Zusam, während der Urlaubszeit bei verschiedenen Wettkämpfen in Krumbach, Horgau, Burgau und Harburg. Fünf Starts, drei Siege – das war die starke Bilanz eines Trios beim Landkreissportfest in Krumbach. Den Hochsprung der männlichen B-Jugend gewann Franz Mayer mit einer übersprungenen Höhe von 1,70 Meter. Die Weitsprunganlage verließ der 17-Jährige mit 5,55 Meter ebenfalls als Erster. Im 100-Meter-Sprint der gleichen Altersklasse dominierte Michael Schneider in 12,07 Sekunden. Beim Abendsportfest in Horgau gewann Christian Wimmer das Kugelstoßen der Männer mit einer Weite von 10,83 Meter. Und schließlich dominierte beim Abendsportfest in Burgau Robert Kimmerle, der das 100-Meter-Rennen in 13,21 Sekunden für sich entscheiden konnte.

Hoch im Kurs stand zu Beginn des neuen Jahrtausends der Gemeinde-Cup der Fußballer in Buttenwiesen. Auch 2004 wurde das Turnier auf der Sportanlage des TSV Pfaffenhofen ausgetragen. Dabei konnte Kreisliga-Aufsteiger TSV Unterthürheim, seinen im Vorjahr errungenen Titel, durch einen 4:0-Sieg im Finale gegen den SC Untere Zusam verteidigen. Johannes Putz (2), Martin Lerch und Michael Bihlmaier erzielten die Treffer. Platz drei ging an Ausrichter TSV Pfaffenhofen, der im kleinen Finale den SV Wortelstetten mit 1:0 bezwang.

Erst Anfang August wurde vor 15 Jahren das Sparkassencup-Finale der Fußballer ausgetragen. Auf dem Kapellenberg in Aislingen besiegte dabei die SSV Glött (Bezirksliga) den klassentieferen BSC Unterglauheim souverän mit 6:0. Sebastian Wörner, Mathias Klauser, Tobias Müller, Marco Haber, Oliver Aunkhofer trafen für den Sieger. Hinzu kam ein Eigentor des Gegners. Glött gewann zum zweiten Mal die begehrte Trophäe.

Die gemeinsame Taekwondo-Gruppe der Sportvereine Wertingen, Emersacker und Lauterbach hielt in Emersacker einen Lehrgang mit anschließender Gürtelprüfung ab. Lehrgangsleiter und Prüfer war dabei der koreanische Großmeister Jae-Hee Chang (7. Dan). 50 Teilnehmer waren angetreten, um die Prüfungen zu absolvieren. In seiner Militärzeit errang Chang etliche Wettkampferfolge; unter anderem wurde er zweimal koreanischer Meister.

Beim 24. Dressur- und Springturnier in Baiershofen waren über 400 Amazonen und Reiter am Start. Dabei standen insgesamt 24 Prüfungen mit 1050 Starts auf dem Programm. Einen anspruchsvollen Parcours hatten die Teilnehmer beim Großen Preis von Baiershofen, einer Springprüfung der Klasse M/A zu bewältigen. Im Stechen setzten sich dabei Hans Sommer vom RV Augsburg West auf „Life is Leila“ vor Andreas Koch aus Niederstorzingen auf „Ramos“ durch. Dritter wurde Dietmar Bschorr vom Reiterhof Holzheim auf „Colonel“. Das Zuschauerinteresse bei den Wettkämpfen war enorm. Mehr als 1000 Besucher wurden registriert.

Beim 16. Oettinger Triathlon zeigten sich die Teilnehmer des TSV Wertingen einmal mehr von ihrer besten Seite. Unter den 175 Startern war das Wertinger Team unter den drei teilnehmerstärksten Vereinen. Doch nicht nur zahlenmäßig machten die Zusamtaler auf sich aufmerksam, auch einige Top-Platzierungen sprangen dabei heraus. Bei den Männern belegte Wolfgang Laurien einen starken zehnen Platz, bei den Frauen kam Vorjahressiegerin Conny Strobel als Sechste ins Ziel.

Lange Zeit mussten die Wertinger Fußballer nach dem Abstieg aus der Bezirksliga auf das erste Tor in der Kreisliga Nord warten. Dies gelang am dritten Spieltag Ulrich Jall beim 2:0-Heimsieg gegen den VSC Donauwörth. Den zweiten Treffer markierte Matthias Bay. Damit konnte ein totaler Fehlstart nach zwei Niederlagen zum Auftakt vermieden werden.

Für die Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Donau brachte die neue Saison 2004/2005 erfreuliche Veränderungen. Vier Aufsteigern stand lediglich ein Absteiger gegenüber. Überragende Saisonleistungen bescherten sowohl Helmut Schaller (TSV Zusamzell) als auch Martin Deiner (TSV Unterringingen) den Aufstieg von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga. Von der Kreisliga in die Bezirksliga stiegen Sabrina Hüttmann (SV Villenbach) und Gerhard Weng (SSV Peterswörth auf. Bedauerlich war hingegen der Abstieg von Thomas Scherer (Unterringingen) aus der Bezirksliga in die Kreisliga. (her)

