Knötzinger für Wirth

Beim TSV Unterthürheim kommt es zur neuen Saison zu einem Trainerwechsel.

Im Sommer 2017 verpflichtete der TSV Unterthürheim Christoph Wirth vom Bayernligisten FC Gundelfingen als neuen Spielertrainer. Es war die erste Station des inzwischen 36-Jährigen auf der sportlichen Kommandobrücke eines Vereins. Im kommenden Juni trennen sich nach fünf gemeinsamen Jahren die Wege. Nachfolger für Wirth beim derzeitigen Tabellenachten der Fußball-Kreisklasse Nord II wird Fabian Knötzinger, der derzeit noch beim Ligakonkurrenten TSV Wertingen II als Spielertrainer fungiert.

„Wir haben im beidseitigen Einvernehmen diese Entscheidung getroffen“, versichert Unterthürheims Abteilungsleiter Stefan Mayershofer und ist überzeugt, dass Christoph Wirth bis zum letzten Spieltag der laufenden Saison alles geben wird, um mit seiner Mannschaft einen guten Abschluss hinzubekommen.

Dass man mit dem Engagement des in Wertingen wohnenden Übungsleiters bei den Schwarz-Roten vom ersten Tag an auf und neben dem Platz zufrieden war und ist, möchte man ihm gegenüber mit dem Angebot, weiterhin als Spieler beim TSV Unterthürheim die Fußballstiefel zu schnüren, zum Ausdruck bringen. „Ob er es annimmt, ist natürlich allein seine Entscheidung“, so Stefan Mayershofer.

Angenommen hat Fabian Knötzinger das Angebot des TSV Unterthürheim, ab 1. Juli als Nachfolger von Christoph Wirth in dessen Fußstapfen als Spielertrainer zu treten. Bereits vor Weihnachten haben sich beide Seiten nach ausführlichen Gesprächen darauf geeinigt. Mannschaft und die Vereinsführung wurden noch vor den Feiertagen informiert. Mit Fabian Knötzinger kehrt ein Unterthürheimer Eigengewächs zum TSV zurück. Der 37-Jährige, der inzwischen in Wertingen wohnt, stammt nämlich aus dem Buttenwiesener Ortsteil und begann in den Nachwuchsmannschaften des TSV Unterthürheim mit dem Fußballspielen. Sein Vater Erich Knötzinger war damals Erster Vorsitzender des Vereins.

Der künftige Chefcoach, der in der Saison 2016/17 an der Seite von Moritz Hempel beim damaligen Kreisligisten bereits ein Jahr als Co-Trainer fungierte, kehrt quasi nach Hause zurück. Neben Trainer- und Spielerstationen in Unterthürheim und Wertingen gab Fabian Knötzinger ein Jahr lang auch die Kommandos beim SC Tapfheim. Als Spieler war er außerdem beim FC Gundelfingen in der damaligen Bezirksoberliga und in der Kreisliga West im Einsatz. (her)