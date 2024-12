Nur zehn Team spielen um den Landkreis-Titel

Diejenigen Mannschaften, die sich für das Halbfinale qualifizieren haben, sind dann auch bei der Endrunde um die Meisterschaft im Fußball-Kreis Donau am Montag, 6. Januar in Höchstädt dabei. Komplettiert wird dort das Feld durch je zwei Teilnehmer aus den Landkreisen Günzburg und Donau-Ries.

Für die Landkreis-Endrunde steht inzwischen die Gruppeneinteilung fest. In der Gruppe A sind die beiden Kreisligisten FC Gundelfingen 2 und FC Lauingen sowie die drei Kreisklassisten SV Aislingen, TSV Unterthürheim und SG Bächingen/Medlingen eingeteilt. Auch in der Gruppe B spielen zwei Kreisligisten (SSV Dillingen, Türk Gücü Lauingen), die Kreisklassisten BC Schretzheim und TV Gundelfingen sowie A-Klassist TSV Haunsheim.

Startschuss im Landkreis Augsburg am Sonntag

24 Mannschaften bewerben sich in diesem Hallenwinter um den Augsburger Landkreismeistertitel, davon 18 aus dem Norden und sechs aus dem Süden. In Hochzeiten des Hallenfußballs mit großen Toren und Bande waren es einmal mehr als doppelt so viel. Die Teilnehmer der Landkreis-Endrunde, die am 29. Dezember in Neusäß ausgetragen wird, werden in vier Vorrundenturnieren ermittelt. Der TSV Meitingen ist am Sonntag, 15. Dezember, haushoher Favorit in der heimischen Ballspielhalle. Wer den Bezirksligisten ins Endspiel begleitet, ist hingegen völlig offen. Erste Anwärter sind die Kreisklassisten SV Erlingen, der an gleicher Stelle am 28. Dezember sein eigenes Turnier ausrichtet, der SV Gablingen und der VfR Foret, dessen Filigrantechniker auf dem Hallenparkett eine bessere Figur machen wollen, als auf dem grünen Rasen. Als „Hechte im Karpfenteich“ wollen der letztjährige Finalteilnehmer TSV Lützelburg, der nun eine Spielgemeinschaft mit dem SV Achsheim bildet, und der CSC Batzenhofen-Hirblingen (beide A-Klasse Nordwest) auflaufen.

Als ranghöchste Mannschaft bei der Landkreismeisterschaft tritt der SV Cosmos Aystetten unter dem Hallendach an. Der Landesligist komplettiert am Sonntag, 22. Dezember, die „Neusässer Stadtmeisterschaft“ mit fünf Teams aus der Stadt Neusäß. Besonders gespannt sein darf man auf den TSV Neusäß. Der Kreisklassist hat mit Torjäger Teeo Pejazic, Luca Milicevic, Marcel und Marco Jukic Spieler in seinen Reihen, die ansonsten für den TSV 1860 München in der Futsal-Regionalliga kicken.

Vorrunde Königsbrunn (14. Dezember, 14 Uhr, Gymnasiumhalle)

Gruppe 1: SV Türkgücü Königsbrunn, SpVgg Langerringen, SG Margertshausen/Fischach.

Gruppe 2: FC Horgau, TSV Zusmarshausen, SV Biburg.

Vorrunde Meitingen (15. Dezember, 14 Uhr, Ballspielhalle)

Gruppe 1: TSV Meitingen, SV Erlingen, SG Lützelburg/Achsheim.

Gruppe 2: VfR Foret, SV Gablingen. CSC Batzenhofen.

Vorrunde Neusäß (22. Dezember, 14 Uhr, Eichenwaldhalle)

Gruppe 1: SV Cosmos Aystetten, SpVgg Westheim, TSV Neusäß.

Gruppe 2: SV Ottmarshausen, TSV Täfertingen, Hainhofener SV.

Vorrunde Schwabmünchen (22. Dezember, 14 Uhr, Leonhard-Wagner-Halle)

Gruppe 1: TSV Bobingen, ASV Hiltenfingen, Türk SV Bobingen.

Gruppe 2: TSV Diedorf, SSV Anhausen, TSV Klosterlechfeld.

Endrunde in Neusäß (29. Dezember, Eichenwaldhalle)