Für Wertinger Schüler wird es nass beim Sportunterricht

Plus Regenwasser tropft seit gut zwei Monaten immer wieder auf den Hallenboden in der Pestalozzistraße. Das hat Folgen für die Handballmannschaften des TSV Wertingen und den Schulsport.

Von Günther Herdin

Ob Handballspiele des TSV Wertingen oder Sportstunden von Schulklassen in der Dreifachhalle des Gymnasiums Wertingen durchgeführt werden können, hängt seit Ende des vergangenen Jahres vom Wetterbericht ab. Ist es mehrere Tage lang trocken, können Mannschaften des TSV auflaufen und Schülerinnen und Schüler ihren Sportunterricht abhalten. Doch das war in den vergangenen Wochen oft nicht möglich, weil nach Regenfällen immer wieder Wasser über das defekte Hallendach an der Gymnasiumshalle eingedrungen ist. Mit mehreren Kübeln muss es immer wieder aufgefangen werden.

Der Schaden an der Kreiseinrichtung wurde dem Hochbauamt am Landratsamt in Dillingen bereits einige Tage vor Weihnachten gemeldet. Seitdem hat sich aber noch nichts getan. Die notwendigen Instandsetzungsarbeiten konnten noch nicht final terminiert werden, weil laut Pressesprecher Peter Hurler vom Landratsamt versicherungstechnische Fragen noch zu klären sind. Sobald dies der Fall sei, werde man mit den notwendigen Arbeit beginnen. Diese, so Hurler, dürften zwischen drei und vier Wochen andauern. Die voraussichtlichen Kosten sind allerdings noch nicht ermittelt worden. Das Leck am Hallendach sei laut Landratsamt bei Umbauarbeiten an der Fotovoltaik-Anlage im vergangenen Herbst entstanden.

