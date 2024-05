SSV Höchstädt: Vergeblich gestreckt

Tennis: Höchstädts Damen unterliegen am zweiten Spieltag ebenso wie zwei weitere SSV-Mannschaften. Überzeugen können dagegen die Herren bei ihrem Saisondebüt.

Nach dem eher durchwachsenen Saisonstart für Damen, Damen 40 und die Herren 50 standen für diese drei Tennis-Teams der SSV Höchstädt am zweiten Spieltag keine Siege auf dem Berichtsbogen. Die Herren stiegen erst diesen Sonntag in den Wettspielbetrieb ein – und legten mit dem 7:2-Erfolg beim TC Lauingen vielversprechend los.

Routinier Robert Vukosic, der diesmal an Position eins für die SSV-Herren auf dem Platz stand, behauptete sich 6:2, 6:1. Ähnlich abgeklärt bezwang Bastian Chlupaty seinen Gegner (6:0/6:1). Die Einzel von Oliver Maneth, Andreas Schneider und Markus Däubler liefen alle auf einen Match-Tiebreak hinaus. Die Höchstädter ließen sich dabei nicht aus der Ruhe bringen und gewannen allesamt. Beim Stand von 5:1 war den der Gesamterfolg schon sicher. Dennoch drehten die SSVler auch in den Doppeln voll auf. Vukosic/Vatter sowie Maneth/Chlupaty brachten zwei weitere Zähler aufs Konto. Die Verletzung eines Höchstädters bescherte dem TCL seinen zweiten Punkt beim 7:2-Endstand.

Höchstädt kann 2:4-Rückstand nicht aufholen

Nach verletzungsbedingter, einjähriger Wettspielpause zeigte Jana Strobel bei ihrem Damen-Einzel von über zwei Stunden gegen Gast Neuburg sogleich ihr Können und triumphierte im Match-Tiebreak mit 10:7. Weniger Zeit brauchte Mannschaftsführerin Anja Kratzer für ihr 6:2/6:1. Die Damen an den Positionen eins bis vier mussten hingegen Niederlagen hinnehmen. Beim 2:4-Zwischenstand hätten nun alle Doppel geholt werden müssen. Ludewigt/Bestle zeigten zwar hohen Einsatz, verloren aber 6:10 im Match-Tiebreak. Nur das Dreierdoppel Weber/Strobel steuerte noch einen Zähler bei (6:3/6:1). Für die SSV-Frauen bedeutet dieses 3:6 eine erneute Schlappe.

Die Damen 40 hatten beim TTC Füssen knapp mit 4:5 das schlechtere Ende für sich. Nichts anbrennen ließen Burga Pollak (6:4/6:3) und Birgit Eser (6:2/6:1) in ihren Einzeln und damit zwei wichtige Punkte. Auch Marianne Däubler gelang nach zwei Sätzen (6:2/4:6) schließlich mit 10:7 im Match-Tiebreak der Sieg. Wenig ausrichten konnten Kirsten Weber und Margret Kapp. Ebenso ohne Matchsieg blieb Michaela Prange, die nach Sätzen von 6:0 und 1:6 letztendlich den Match-Tiebreak klar 3:10 abgab. Zwei Doppel hätten nun gewonnen werden müssen. Kurzen Prozess machten Prange/Eser (6:1, 6:0), während die anderen Paarungen leer ausgingen. Die SSV-Damen übernachteten im Austragungsort und stärkten am Folgetag ihren Teamgeist bei einer Wanderung.

Nur Keller punktet im Einzel für Höchstädt

Zu Gast beim TC Olching gaben die Herren 50 alles, mussten aber schon in den Einzeln die Stärke der Gastgeber anerkennen. Einzig Anton Keller an Position eins konnte hier mit 6:4/6:0 einen Erfolg verbuchen. Jens Schmitt kam immerhin bis in den Match-Tiebreak. Allerdings konnte auch er nicht verhindern, dass die Mannschaft mit einem Rückstand von 1:5 in den Doppeln ging. Schadensbegrenzung bei der 2:7-Niederlage betreiben hier Keller/Kuhlins mit einem 7:5/6:1.

