Orient-Teppich landet in Unterthürheim

Pfarrer Kotonski kleidet alles in die Märchen aus 1001 Nacht. Pfarrer Ammich gibt sein Debüt als Schauspieler bei der Weiberfastnacht.

In der Markthalle in Unterthürheim fand erstmals die Weiberfastnacht statt, die jedes Jahr am Gumpigen Donnerstag vom Pfarrgemeinderat Lauterbach veranstaltet wird. Pfarrer Mathias Kotonski kleidete die Beiträge in die Märchen aus 1001 Nacht. Denn er kam aus dem Orient und wollte eigentlich nach Amerika reisen. Doch dem fliegenden Teppich war die Last zu schwer, so dass er in Buttenwiesen notlanden musste.

Die Ratschkatteln Marlies Landherr und Jutta Hirschbeck hatten sich allerhand Neuigkeiten zu erzählen. Doch dass man bei der Kirche in Buttenwiesen einen unterirdischen Geheimgang entdeckt hat und sich deswegen die Straßenbauarbeiten verzögern, ist den Fake-News zuzurechnen. Alles, was sich die beiden zu sagen hatten, ist natürlich streng vertraulich: „Verzähl’s koim weiter!“

Lustig war die Weiberfastnacht in der Markthalle in Unterthürheim. Foto: Klaus Ammich

Die schon etwas gebrechliche Rentnerin Zenzi (Gerlinde Eckl) reiste mit ihrer rumänischen Pflegerin (Gabriele Kraus) nach Mallorca, wo es am Strand zu allerhand skurrilen Dialogen kam. Danach hatte Gerlinde Eckl einen Solo-Auftritt, bei dem sie erzählte, was man auch im Alter noch alles an Kuriositäten erleben kann.

Im Dorfladen trafen sich die Damen des Pfarrgemeinderates. Neben den Problemen beim Einkaufen kam die Rede auf die Bußandacht, bei der Pfarrer Klaus Ammich ein modernes Bildchen ausgeteilt hat, das keine so recht verstand. Denn alle haben es verkehrt herum angeschaut, und erst als sie es umdrehten, wurde klar, was es bedeutet.

Die Lauterbacher Ministranten treten als Bremer Stadtmusikanten auf. Foto: Klaus Ammich

Gar lustig ging es zu, als sich Gabriele, Günther und Anja Kraus im Wartezimmer eines Arztes trafen, über ihre Krankheiten lamentierten und noch vieles andere besprachen. Sein Debüt als Schauspieler hatte Pfarrer Klaus Ammich in einem Sketch mit Marlies Landherr. Aus einer Strick-Liesel machte er eine Zauber-Strick-Klausel, aus der er allerhand hervorzauberte, wie einen Liegestuhl für die umtriebige Gemeindereferentin oder einen jungen Pfarrer. Denn die beiden Buttenwiesener Pfarrer sind ja schon um die sechzig und man muss doch an die Zukunft denken.

Doch nicht nur diese Märchen aus 1001 Nacht waren zu sehen, sondern auch Märchen der Gebrüder Grimm. Die Lauterbacher Ministranten führten die „Bremer Stadtmusikanten“, das „Rotkäppchen“ und „Schneewittchen und die sieben Zwerge vor“. Für einen schwungvollen Abschluss sorgten die Jugendfußballer des TSV Unterthürheim mit dem Showtanz „Batman und Superman“.

Zwischen den Beiträgen wurde fleißig getanzt. Zum Tanzen und zum Schunkeln spielten Josef Kapfer und Günther Schneller auf und sorgten für Stimmung in der Markthalle, die diesmal ganz in der Hand der närrischen Weiber war. (AZ)