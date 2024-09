Unfall: Autofahrerin wird bei Unterthürheim zum Ausweichen gezwungen

Nach einer Unfallflucht bei Unterthürheim ermittelt jetzt die Polizei. Eine 44-Jährige hatte am Freitag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto die Kreisstraße DLG 39 von Wertingen in Richtung Unterthürheim befahren. Zeitgleich bog ein unbekannter Fahrer laut Polizeibericht von der Römerstraße (Einmündung Sportgelände) mit hoher Geschwindigkeit nach links auf die Kreisstraße in Richtung Wertingen ab.

Bei dem Unfall in Unterthürheim entsteht ein Schaden von 8000 Euro

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 44-Jährige nach links aus, kam mit ihrem Wagen in den Grünstreifen und kollidierte anschließend mit dem sich dort befindlichen Verkehrsschild. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

Bei dem Auto des unbekannten Fahrers handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen schwarzen BMW mit dem Teilkennzeichen WER-. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem BMW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/99510 in Verbindung zu setzen. (AZ)