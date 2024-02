Unterthürheimer Musikanten proben für ihr Jahreskonzert

Noch nicht lange steht das Orchester unter der Leitung von Alexander Dollmann. Doch er blickt bereits jetzt auf eine gelingende Zusammenarbeit.

Die Proben laufen auf Hochtouren, denn die Musikerinnen und Musiker der Blaskapelle Unterthürheim werden am Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr die Bühne in der Riedblickhalle Buttenwiesen betreten. Das erste Jahreskonzert unter der neuen Leitung von Alexander Dollmann wird vor allem durch bekannte Melodien und Filmmusik geprägt sein: „Das Konzert in einem Satz zusammenzufassen, ist alles andere als einfach, denn ich möchte nicht zu viel verraten. Nur: Es braucht nicht immer ein echtes professionelles Instrument.“

Das Programm wird abwechslungsreich sein, mit teils bekannten, aber auch außergewöhnlichen Stücken: Filmmusik, klassische Oper, konzertante Blasmusik, Big Band Sound und traditionelle Titel stehen auf dem Plan. "Unser Ziel ist es, die Zuschauer bestens zu unterhalten. Gleichzeitig möchten wir aber auch zeigen, was Blasmusik in seiner Bandbreite alles kann", sagt Alexander Dollmann. "Nicht zuletzt, um junge Leute anzusprechen, zu uns zu kommen." Letztendlich solle die Musik allen Spaß machen, denn nur wer mit Leib und Seele, Herz und Verstand spiele, dem gelinge es, das Publikum zu begeistern.

Beim Jahreskonzert im vergangenen Jahr übergab Herbert Hornig den Taktstock an Alexander Dollmann. Der habe eine Blaskapelle begegnen dürfen, "die mich mit ihrer Art und Weise, wie sie musizieren, völlig gefesselt hat. Einige Momente in unserem musikalischen Jahr 2023 haben mir dieses Gefühl wieder bereitet." Gerne blick Dollmann etwa auf das Wertinger Volksfest, auf einen großen Musikzug in Thierhaupten, einen zünftigen Blasmusikabend und auf ein besinnliches Kirchenkonzert zurück. "Das Schöne ist, dass wir nicht nur im Probensaal und auf der Bühne ein sehr gutes Team sind, sondern auch dann super miteinander auskommen, wenn ich nicht der musikalische Leiter, sondern einfach nur Alex bin", sagt Dollmann.

Die Zusammenarbeit mit den Musikerinnen und Musikern der Blaskapelle Unterthürheim habe von Anfang an wunderbar funktioniert. „Als relativ junger Dirigent hatte ich schon ein paar Bedenken, doch ich wurde so herzlich aufgenommen, dass ich das Gefühl habe, schon ewig dabei zu sein. Man soll ja nicht zu viel loben, denn bei uns sagt man immer: 'Net gschimpft isch gklobt gnua!', doch ich bin einfach begeistert von der Probendisziplin und dem Fleiß der Kapelle.“

Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich am Konzertabend selbst ein Bild davon machen, wie die Zusammenarbeit der letzten Monate die Kapelle geprägt hat. Für das leibliche Wohl in der Pause ist sowohl mit Getränken als auch mit Häppchen gesorgt. (AZ)