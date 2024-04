30 Jahre Freilichtbühne Villenbach: Die Vorbereitungen laufen

Plus Auf der neu renovierten Bühne in Villenbach ist im Juli "Der Zauberer von Oz" zu sehen. Dafür werden aufwendige Masken gefertigt und seit über einem Jahr geprobt.

Auf der Internetseite der Freilichtbühne Villenbach tickt bereits die Uhr. Noch 73 Tage, wenige Stunden, Minuten und Sekunden – dann ist Juli, und auf der neu renovierten Freilichtbühne in Villenbach wird es zehn Aufführungen des Musicals „Der Zauberer von Oz“ unter der Regie von Hans Oebels geben. „Die Geschichte ist im übertragenen Sinne ein Symbol für den Lebensweg“, sagt der frühere Inspizient des Augsburger Staatstheaters. Es ist ein großes Gemeinschaftsprojekt in der Gemeinde Villenbach, die Vorbereitungen laufen bereits seit über einem Jahr.

Montags und donnerstags wird geprobt. Zum 30-jährigen Jubiläum der Freilichtbühne in Villenbach bereiten sich hundert Mitwirkende auf ein Programm mit vielen Spezialeffekten vor. „Es wird fliegende Affen geben, die sich über der neu renovierten Freilichtbühne abseilen“, verrät Albertine Klaiber, Theater-Spartenleiterin im Sportverein Villenbach. „Zum Jubiläum bieten wir unseren Zuschauern mit diesem Musical etwas Besonderes“, sagt sie.