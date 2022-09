Villenbach

12:04 Uhr

Adrenalin pur beim "Skip & Crawl" in Villenbach

"Back to the Dreck" – spätestens beim ersten Hindernis wurde allen Teilnehmenden von "Skip & Crawl" in Villenbach klar, dass das Motto nicht als Witz gemeint war.

Plus Rund 500 Männer und Frauen kämpfen sich beim Cross- und Hindernisparcours durch den Dreck. Warum es an mancher Stelle "ekelhaft", aber trotzdem "supergeil" war.

Von Brigitte Bunk

"Adrenalin pur" lautete die Devise für die rund 500 Starterinnen und Starter beim "Skip & Crawl" in Villenbach. Je nach Fitnesslevel liefen oder gingen diese die fünf oder zehn Kilometer lange Strecke, die eine Mischung zwischen Cross- und Hindernislauf war. "Damit sie beim Laufen aus dem Tritt kommen, haben wir 30 Hindernisse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden eingebaut", erklärt Franz Hartl, der Vorsitzende des Veranstalters SV Villenbach, gut gelaunt, als ein großer Teil der Teilnehmenden teils in lustigen Outfits schon wieder im Ziel angelangt ist. Und denen ist anzusehen, dass das Motto "Back to the Dreck" voll aufgegangen ist. Wie es ihnen dabei ging? Immerhin prasselte zwischendurch noch Regen nieder, als ein Gewitter über Villenbach zog.

